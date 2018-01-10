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Praia loteada

"Vai um sem-teto montar seu barraco na areia pra você ver", provoca leitor

Loteamento de praia na região nobre de Guarapari durante mais um verão indigna internautas. Teve até leitora que dividiu tenda com os "donos"

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 15:10

Públicado em 

10 jan 2018 às 15:10

Colunista

Barracas armadas na Praia das Virtudes, em Guarapari Crédito: Marcelo Prest
Imagine chegar na praia neste verão e encontrar a praia loteada com tendas, como um condomínio fechado? Situação que ocorre mais uma vez na Praia das Virtudes, em Guarapari, foi tema de reportagem do Gazeta Online e revoltou os leitores. Confira alguns comentários:
Imagino que deve ser de um pobre coitado ou vocês acham que isso é coisa de rico bem instruído? Vai um sem-teto montar seu barraco na areia pra ver o que acontece.
Rodrigo Oliveira
Pois é. Em janeiro passado, quando cheguei encontrei uma tenda. E eu, ôpa! Fui me acomodando. Nisso, uma moça que vende seus quitutes falou: "Olha, dona, essa tenda é de uma juíza de BH e familiares!" E retruquei: "Então vamos dividir o mesmo espaço". Pois, se entendo de leis, respeito ao próximo e do espaço público, ela é mestre nisso. Quando começaram a chegar, ficaram me olhando e eu fiquei na minha aguardando. Só me retirei do local pra vir embora. Se somos iguais perante a lei, compartilhamos os mesmos direitos. Ninguém se dirigiu a mim, e eu permaneci no local. E pretendo retornar na segunda quinzena próxima. Inté.
Maria Porto
Reclamam da corrupção dos políticos, mas esse tipo de atitude também é corrupção... olha lá se não alugam o lugar na praia, eu não duvido nada.
Andre L. Vellani Prudencio
Simples, chega e tira e pronto! Praia é um lugar público, nem os quiosques tem esse direito.
Gabriella Camporezi
Todo ano é isso quero ver quem vai ser o fiscal que vai meter a mão na tenda de alguma autoridade... pois no final vai sobrar pra ele.
Rony Ferreira
Engraçado são as pessoas falando para deixar quieto, deixar o povo... é por pensamentos assim que o Brasil inteiro tá a merda que tá. O espaço é público, isso é errado. Isso é corrupção. Fim de papo.
Guilherme Pedruzzi Sunderhus
Eu ficaria linda lá em baixo, quando chegassem e pedissem pra me retirar eu falaria: incomodados que se mudem. Ou eles me aceitariam debaixo da tenda deles ou iam ter que tirar ela de lá.
Alexia Cristina
Na praia das Virtudes isso acontece o ano inteiro. Nossa cidade está um bagunça. Aqui basta ter uns trocados a mais e manda e desmanda. Não são só as areias das praias que foram loteadas, mas todas as vagas de estacionamento em todas as praias.
José Amaral Filho
E cadê a fiscalização pra recolher essas barracas? Se é um pobre trabalhador vendendo alguma coisa nas ruas com carrinhos, policiais tomam tudo deles sem dó. Essa Justiça do nosso país e podre mesmo!
Benedita Maria Minarini
Enquanto isso, recolhem cocos, morangos e seja lá o que for que se esteja vendendo por ambulantes "não legalizados", é palhaçada... não tem fiscalização, nada contra a tenda, quem tem que a leve mesmo, o sol tá generoso... mas marcar território?! Quando começarem a encontrar as tendinhas chamuscadas vão reclamar...
Chris Santana
Na Praia das Virtudes é muito pior. Não tem jeito nem de andar. As funcionárias de condôminios marcam território de 4h a 5h da madrugada... por volta de 7h da manhã não tem mais espaço.
Hercules Souza
Como disse num outro post, um pouco de bom senso seria ótimo, mas neste caso é educação mesmo. Estado em que supermercados fecham aos domingos, onde você coloca uma “bandeira” na praia e marca território e ninguém controla...
Valderio Sotele Walger
Isso já aconteceu no verão passado, e ninguém tomou providência????
E incrível como essas pessoas acham que dinheiro compra tudo, inclusive um pedaço de areia na praia que é pública. Quando alguém invade uma área, um prédio público, a Justiça não vai com a polícia e despeja a pessoa? Não tira na marra?? Deveriam fazer o mesmo!!
Gileuza Brito
Pra essa pouca vergonha não existe fiscalização.... ahhhh me esqueci que devem ser pessoas que têm poder aquisitivo elevado, agora o pobre do trabalhador vai vender seus produtos na praia para conseguir o seu sustento, a fiscalização os tiram de lá iguais cachorros ou vagabundos! Uma vergonha...
Jéssey Lorencette
Proprietários de imóveis na Praia das Virtudes sempre se acharam donos da praia. Taí a prova que eles têm certeza disso!
André Luiz
 

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