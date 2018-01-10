"Vai um sem-teto montar seu barraco na areia pra você ver", provoca leitor

Barracas armadas na Praia das Virtudes, em Guarapari Crédito: Marcelo Prest

Imagine chegar na praia neste verão e encontrar a praia loteada com tendas, como um condomínio fechado? Situação que ocorre mais uma vez na Praia das Virtudes, em Guarapari, foi tema de reportagem do Gazeta Online e revoltou os leitores. Confira alguns comentários:

Imagino que deve ser de um pobre coitado ou vocês acham que isso é coisa de rico bem instruído? Vai um sem-teto montar seu barraco na areia pra ver o que acontece.

Rodrigo Oliveira

Pois é. Em janeiro passado, quando cheguei encontrei uma tenda. E eu, ôpa! Fui me acomodando. Nisso, uma moça que vende seus quitutes falou: "Olha, dona, essa tenda é de uma juíza de BH e familiares!" E retruquei: "Então vamos dividir o mesmo espaço". Pois, se entendo de leis, respeito ao próximo e do espaço público, ela é mestre nisso. Quando começaram a chegar, ficaram me olhando e eu fiquei na minha aguardando. Só me retirei do local pra vir embora. Se somos iguais perante a lei, compartilhamos os mesmos direitos. Ninguém se dirigiu a mim, e eu permaneci no local. E pretendo retornar na segunda quinzena próxima. Inté.

Maria Porto

Reclamam da corrupção dos políticos, mas esse tipo de atitude também é corrupção... olha lá se não alugam o lugar na praia, eu não duvido nada.

Andre L. Vellani Prudencio

Simples, chega e tira e pronto! Praia é um lugar público, nem os quiosques tem esse direito.

Gabriella Camporezi

Todo ano é isso quero ver quem vai ser o fiscal que vai meter a mão na tenda de alguma autoridade... pois no final vai sobrar pra ele.

Rony Ferreira

Engraçado são as pessoas falando para deixar quieto, deixar o povo... é por pensamentos assim que o Brasil inteiro tá a merda que tá. O espaço é público, isso é errado. Isso é corrupção. Fim de papo.

Guilherme Pedruzzi Sunderhus

Eu ficaria linda lá em baixo, quando chegassem e pedissem pra me retirar eu falaria: incomodados que se mudem. Ou eles me aceitariam debaixo da tenda deles ou iam ter que tirar ela de lá.

Alexia Cristina

Na praia das Virtudes isso acontece o ano inteiro. Nossa cidade está um bagunça. Aqui basta ter uns trocados a mais e manda e desmanda. Não são só as areias das praias que foram loteadas, mas todas as vagas de estacionamento em todas as praias.

José Amaral Filho

E cadê a fiscalização pra recolher essas barracas? Se é um pobre trabalhador vendendo alguma coisa nas ruas com carrinhos, policiais tomam tudo deles sem dó. Essa Justiça do nosso país e podre mesmo!

Benedita Maria Minarini

Enquanto isso, recolhem cocos, morangos e seja lá o que for que se esteja vendendo por ambulantes "não legalizados", é palhaçada... não tem fiscalização, nada contra a tenda, quem tem que a leve mesmo, o sol tá generoso... mas marcar território?! Quando começarem a encontrar as tendinhas chamuscadas vão reclamar...

Chris Santana

Na Praia das Virtudes é muito pior. Não tem jeito nem de andar. As funcionárias de condôminios marcam território de 4h a 5h da madrugada... por volta de 7h da manhã não tem mais espaço.

Hercules Souza

Como disse num outro post, um pouco de bom senso seria ótimo, mas neste caso é educação mesmo. Estado em que supermercados fecham aos domingos, onde você coloca uma “bandeira” na praia e marca território e ninguém controla...

Valderio Sotele Walger

Isso já aconteceu no verão passado, e ninguém tomou providência????

E incrível como essas pessoas acham que dinheiro compra tudo, inclusive um pedaço de areia na praia que é pública. Quando alguém invade uma área, um prédio público, a Justiça não vai com a polícia e despeja a pessoa? Não tira na marra?? Deveriam fazer o mesmo!!

Gileuza Brito

Pra essa pouca vergonha não existe fiscalização.... ahhhh me esqueci que devem ser pessoas que têm poder aquisitivo elevado, agora o pobre do trabalhador vai vender seus produtos na praia para conseguir o seu sustento, a fiscalização os tiram de lá iguais cachorros ou vagabundos! Uma vergonha...

Jéssey Lorencette

Proprietários de imóveis na Praia das Virtudes sempre se acharam donos da praia. Taí a prova que eles têm certeza disso!

André Luiz