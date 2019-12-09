Uma relação "perfeita" não pode ser verdadeira, afirma psicólogo

Experimentamos uma cultura romantizada, que nos propõe que uma relação de amor é mais verdadeira se for mágica ou, pior, se for perfeita Crédito: Reprodução/ Instagram @90scigarretes

PERGUNTA: JÚLIA

“Estou em um relacionamento há 8 anos. Tudo era perfeito até mais ou menos um ano atrás, quando as coisas começaram a dar errado do nada. O universo nos ligou, nossa relação está marcada por estes sinais de que fomos feitos um para o outro e, do nada, estamos a ponto de terminar. As energias mudaram? Será interferência externa? Como salvar nossa relação?”.

Será que algum dia houve relação real?

Nada mais bonito do que conceber que o universo nos liga a alguém. É duplamente reconfortante: além de enxergarmos um aval superior garantidor do vínculo, não temos que passar pela angústia existencial do tempo, onde as condições e as pessoas não são sempre as mesmas. Acho, por mais absurdo que lhe pareça, que talvez devesse se perguntar se algum dia houve uma “relação” - no sentido mais restrito e real do termo. Experimentamos uma cultura romantizada, que nos propõe que uma relação de amor é mais verdadeira se for mágica ou, pior, se for perfeita. Sempre devemos desconfiar, até mesmo por um conhecimento de nossa natureza. Uma experiência que haja pessoas e que seja considerada “perfeita” não pode ser verdadeira.

A perfeição aplicada na experiência humana de relações amorosas, se não superada, distorce a realidade e cria a fantasia de “que as coisas mudaram do nada” e, pior, nos aprofunda no maior de todos os problemas modernos: tirar das nossas mãos a responsabilidade das nossas escolhas.