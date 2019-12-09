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Relacionamento conturbado

Uma relação "perfeita" não pode ser verdadeira, afirma psicólogo

O especialista afirma que uma relação real nasce da nossa escolha e não da força do destino

Públicado em 

09 dez 2019 às 12:15
Thalles Contão

Colunista

Thalles Contão

Experimentamos uma cultura romantizada, que nos propõe que uma relação de amor é mais verdadeira se for mágica ou, pior, se for perfeita Crédito: Reprodução/ Instagram @90scigarretes

PERGUNTA: JÚLIA

“Estou em um relacionamento há 8 anos. Tudo era perfeito até mais ou menos um ano atrás, quando as coisas começaram a dar errado do nada. O universo nos ligou, nossa relação está marcada por estes sinais de que fomos feitos um para o outro e, do nada, estamos a ponto de terminar. As energias mudaram? Será interferência externa? Como salvar nossa relação?”.
Será que algum dia houve relação real?
Nada mais bonito do que conceber que o universo nos liga a alguém. É duplamente reconfortante: além de enxergarmos um aval superior garantidor do vínculo, não temos que passar pela angústia existencial do tempo, onde as condições e as pessoas não são sempre as mesmas. Acho, por mais absurdo que lhe pareça, que talvez devesse se perguntar se algum dia houve uma “relação” - no sentido mais restrito e real do termo. Experimentamos uma cultura romantizada, que nos propõe que uma relação de amor é mais verdadeira se for mágica ou, pior, se for perfeita. Sempre devemos desconfiar, até mesmo por um conhecimento de nossa natureza. Uma experiência que haja pessoas e que seja considerada “perfeita” não pode ser verdadeira.
A perfeição aplicada na experiência humana de relações amorosas, se não superada, distorce a realidade e cria a fantasia de “que as coisas mudaram do nada” e, pior, nos aprofunda no maior de todos os problemas modernos: tirar das nossas mãos a responsabilidade das nossas escolhas.
Cara leitora, uma das coisas que definiram a “perfeição” desta relação que está a ponto de acabar é que, como ela é “obra do destino”, nunca foi responsabilidade de vocês mantê-la. Assim ela não superará problemas de uma relação real, fundada na decisão de pessoas que escolheram estar juntas. Uma relação real nasce da nossa escolha e não de uma força do destino. Por fim, sua pergunta deveria ser: há desejo de salvar a relação ou essa fantasia confortável. Há uma interferência externa que dificulta as coisas: ela se chama realidade e sempre existiu. Talvez não seja a relação que precisa ser salva, mas sua capacidade de ser autônoma frente à vida!

Thalles Contão

Thalles Contão é psicólogo clínico, existencialista, marido, pai, filho e humano, demasiadamente humano

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