Um junho extra-forte para o café capixaba

O belo deste domingo é o tatuador Cassio Magne. De Santa Maria de Jetibá, em seu tempo livre ele gosta de viajar e desenhar e sabe até bordar! No fim do mês, embarca para uma temporada tatuando em São Paulo.Crédito: Caio motta
A safra de café começou animando os exportadores. Em 2017, com as lavouras ainda sofrendo impactos da seca dos anos anteriores, durante todo o ano foram exportadas menos de 300 mil sacas do conilon. Neste ano, tudo mudou. Só no mês de junho, foram embarcados para o exterior 300 mil sacas do grão, diz o presidente do Centro de Comércio do Café de Vitória, Jorge Luiz Nicchio.
Mais competitivo
A expectativa do setor, projeta Nicchio, é que até setembro sejam exportadas 1,2 milhão de sacas de conilon. Mas não é só a safra melhor. O real desvalorizado também torna nosso café mais competitivo, especialmente frente ao concorrente principal, que é o Vietnã.
Investimento verde
Apesar da safra melhor, a compra de equipamentos não foi forte este ano. Os produtores estão preocupados em refazer a lavoura e recuperar prejuízos de anos anteriores.
Laico, pero no mucho
O deputado Esmael de Almeida contou que o governo do Estado acatou sua indicação e autorizou a distribuição de Bíblias para escolas estaduais e para as bibliotecas públicas. Serão todas doações. Mas... o Estado não era laico?
Messi tchau!
La Casa de Papel dos hermanos argentinos caiu.
Segue vivo
Uruguai foi Cavani seu lugar nas quartas e atropelou Portugal de CR7.
Preço nervoso
A miniatura do Canarinho Pistola, o mascote querido da Seleção, está a venda no site da CBF por apenas R$ 99,90 mais R$ 30 de frete. Que isso!
Senso de oportunidade
A Polícia Ambiental do Paraná, aliás, aproveitou o momento para deflagrar a Operação Canário Pistola contra o tráfico de animais silvestres.
De olho no crescimento
O Conselho Regional de Economia está convidando economistas e universitários para participarem de um prêmio com artigos e monografias que tragam soluções para o crescimento do Estado. Legal!
Combate ao roubo
Em pouco mais de 60 dias, o Cerco Inteligente de Vitória já ajudou os agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar a recuperarem 27 veículos roubados. Agora o próximo passo é evitarem que os roubos aconteçam, né?
Cheio de verdinhas
O Sicoob vai começar a operar câmbio ainda este ano. O banco-cooperativa só aguarda uma autorização do Banco Central para iniciar a troca de moeda.
Ao gosto do gajo
Depois de vários anos, o domínio dos vinhos chilenos entre os capixabas parece estar perto do fim. É que os rótulos do velho mundo têm ganhado espaço nos supermercados, especialmente os de Portugal.
Com frescura
Leitor conta que chegando a Vila Velha pela Terceira Ponte, vê escrito em outdoor: “Steakhouse sem frescura”. Se o local se intitula steakhouse e não churrascaria, a frescura já está aí, não?
Norte bombando
Linhares e Aracruz são os municípios capixabas com o mercado imobiliário mais aquecido neste ano, contam fontes do setor imobiliário.
Depois da crise
Aliás, depois da crise, tem empresa que atua há vários anos na construção de imóveis residenciais e comerciais que vai partir para a área industrial.
Tá marcado
O empreendimento da Opportunity que será construído na área do Branco do Brasil, comprada na última quinta-feira, já tem data de lançamento: 2020. O projeto deve contemplar apartamentos e lojas.
Grana preta
Segundo o diretor geral da Lopes Imobiliária, que cuida das vendas dos empreendimentos da Opportunity no Estado, Marcos Murad, o projeto ainda está em fase de elaboração e o valor de venda em potencial pode ser superior a R$ 300 milhões, dado o tamanho do terreno.
Faltou a pelada
Os colegas de pelada contam que andam sentindo falta de Aroldo Natal, presidente do Bandes. É que ele operou o ombro e está de molho.
A união faz a força
O parque que a Vale vai construir como parte de um Termo de Compromisso Ambiental no fim da praia de Camburi ganhou o nome de Atlântica Parque após votação popular, com 12 mil participações. A vitória, porém, foi fruto de uma mobilização enorme do pessoal de Atlântica Ville.
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.