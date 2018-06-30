Um junho extra-forte para o café capixaba

O belo deste domingo é o tatuador Cassio Magne. De Santa Maria de Jetibá, em seu tempo livre ele gosta de viajar e desenhar e sabe até bordar! No fim do mês, embarca para uma temporada tatuando em São Paulo. Crédito: Caio motta

A safra de café começou animando os exportadores. Em 2017, com as lavouras ainda sofrendo impactos da seca dos anos anteriores, durante todo o ano foram exportadas menos de 300 mil sacas do conilon. Neste ano, tudo mudou. Só no mês de junho, foram embarcados para o exterior 300 mil sacas do grão, diz o presidente do Centro de Comércio do Café de Vitória, Jorge Luiz Nicchio.

Mais competitivo

A expectativa do setor, projeta Nicchio, é que até setembro sejam exportadas 1,2 milhão de sacas de conilon. Mas não é só a safra melhor. O real desvalorizado também torna nosso café mais competitivo, especialmente frente ao concorrente principal, que é o Vietnã.

Investimento verde

Apesar da safra melhor, a compra de equipamentos não foi forte este ano. Os produtores estão preocupados em refazer a lavoura e recuperar prejuízos de anos anteriores.

Laico, pero no mucho

O deputado Esmael de Almeida contou que o governo do Estado acatou sua indicação e autorizou a distribuição de Bíblias para escolas estaduais e para as bibliotecas públicas. Serão todas doações. Mas... o Estado não era laico?

Messi tchau!

La Casa de Papel dos hermanos argentinos caiu.

Segue vivo

Uruguai foi Cavani seu lugar nas quartas e atropelou Portugal de CR7.

Preço nervoso

A miniatura do Canarinho Pistola, o mascote querido da Seleção, está a venda no site da CBF por apenas R$ 99,90 mais R$ 30 de frete. Que isso!

Senso de oportunidade

A Polícia Ambiental do Paraná, aliás, aproveitou o momento para deflagrar a Operação Canário Pistola contra o tráfico de animais silvestres.

De olho no crescimento

O Conselho Regional de Economia está convidando economistas e universitários para participarem de um prêmio com artigos e monografias que tragam soluções para o crescimento do Estado. Legal!

Combate ao roubo

Em pouco mais de 60 dias, o Cerco Inteligente de Vitória já ajudou os agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar a recuperarem 27 veículos roubados. Agora o próximo passo é evitarem que os roubos aconteçam, né?

Cheio de verdinhas

O Sicoob vai começar a operar câmbio ainda este ano. O banco-cooperativa só aguarda uma autorização do Banco Central para iniciar a troca de moeda.

Ao gosto do gajo

Depois de vários anos, o domínio dos vinhos chilenos entre os capixabas parece estar perto do fim. É que os rótulos do velho mundo têm ganhado espaço nos supermercados, especialmente os de Portugal.

Com frescura

Leitor conta que chegando a Vila Velha pela Terceira Ponte, vê escrito em outdoor: “Steakhouse sem frescura”. Se o local se intitula steakhouse e não churrascaria, a frescura já está aí, não?

Norte bombando

Linhares e Aracruz são os municípios capixabas com o mercado imobiliário mais aquecido neste ano, contam fontes do setor imobiliário.

Depois da crise

Aliás, depois da crise, tem empresa que atua há vários anos na construção de imóveis residenciais e comerciais que vai partir para a área industrial.

Tá marcado

O empreendimento da Opportunity que será construído na área do Branco do Brasil, comprada na última quinta-feira, já tem data de lançamento: 2020. O projeto deve contemplar apartamentos e lojas.

Grana preta

Segundo o diretor geral da Lopes Imobiliária, que cuida das vendas dos empreendimentos da Opportunity no Estado, Marcos Murad, o projeto ainda está em fase de elaboração e o valor de venda em potencial pode ser superior a R$ 300 milhões, dado o tamanho do terreno.

Faltou a pelada

Os colegas de pelada contam que andam sentindo falta de Aroldo Natal, presidente do Bandes. É que ele operou o ombro e está de molho.

A união faz a força