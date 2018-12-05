Um cais à mercê das marés políticas

Crédito: Amarildo

Letícia Gonçalves (interina)

O projeto do Cais das Artes foi apresentado em outubro de 2007, no segundo mandato de Paulo Hartung à frente do governo do Estado. Passados 11 anos – uma gestão Renato Casagrande e outra Hartung – ele ainda não saiu totalmente do papel. E pode ser que fique assim pelos próximos quatro anos. Ao anunciar, ontem, mais membros da equipe que vai comandar o Executivo a partir do ano que vem, o socialista deixou claro que a “obra é polêmica, mas tem que ser terminada”. Quando? “Não sei”. E mais para frente emendou um “se a gente conseguir concluir o Cais das Artes na nossa gestão”.

A obra é tão encruada que talvez seja até melhor não se comprometer. Estava nas promessas do atual governador e, em meio a decisões judiciais e crise econômica, acabou na lista das não cumpridas.

Casagrande aproveitou para cunhar um trocadilho, do qual lançou mão mais de uma vez: “A cultura não está ancorada só no Cais das Artes”.

Entre os nomes anunciados pelo governador eleito está justamente o futuro titular da pasta de Cultura, Fabrício Noronha. Ele herda, assim, o centro cultural incompleto, que hoje é um esqueleto em plena Enseada do Suá, em Vitória. A ideia original é o espaço abrigar um teatro com capacidade para 1,3 mil pessoas, três mil metros de museu e ainda um auditório. “Terminar um equipamento daquele sem ter plano de gestão não é razoável”, avalia Noronha.

E o plano é bolar um plano. O próprio governador eleito apontou um possível caminho: colocar o Banestes na jogada. Foi nessa parte que apareceu o “se”: “Se a gente conseguir concluir o Cais das Artes na nossa gestão, terá a marca do Banestes lá”. Além do banco estadual, também haveria parcerias com o setor privado.

Uma nova licitação para a conclusão das obras chegou a ser ensaiada mas acabou suspensa recentemente para adequações técnicas.

Noronha diz que o projeto do Cais das Artes não tem que ir à frente só porque já começou, mas porque é importante para o segmento. “Com um modelo de gestão que tenha a iniciativa privada e a economia criativa, pode ser uma nave de convergência”.

Abrigo em Casa

O governador eleito Renato Casagrande reafirmou que não pretende “puxar” um deputado estadual eleito, ou reeleito, para o secretariado, mas não descarta fazer o mesmo com parlamentares estaduais derrotados nas urnas. Só que para o segundo escalão. Essas incorporações ocorreriam em fevereiro, após o fim da legislatura atual. Entre os cotados estão Sandro Locutor e Gilson Lopes, que não conseguiram chegar à Câmara.

Lá e cá

Outra coisa não descartada pelo socialista é um outro socialista no comando do Legislativo estadual. O correligionário Bruno Lamas é candidato ao posto. “Não descarto, mas também não confirmo”, ressaltou Casagrande.

Cardápio: futuro

Os deputados novatos eleitos para a Assembleia se reúnem hoje, pela terceira vez, para falar de seu futuro na Casa, o que passa invariavelmente por eleição da Mesa e formação de comissões. Dos 15, 11 já participaram das conversas. Meta: juntar ao menos mais dois.

Proposta recusável