Tribunal de Justiça cancela feriado. Que vai cair no sábado

Crédito: Pixabay

Atendendo a um pedido da OAB-ES, o Tribunal de Justiça revisou o calendário de feriados deste ano, definido em dezembro do ano passado. A principal novidade é que no dia 8 de setembro, feriado municipal em Vitória, a Justiça Estadual vai continuar a trabalhar normalmente nos demais 77 municípios do Estado, o que não acontecia antes. Mas...

Tudo parado

É que, neste ano, o 8 de setembro cai no sábado, dia que não tem expediente na Justiça. Ou seja, na prática, a “conquista” comemorada pelo OAB-ES nas redes sociais é inócua.

Compensação

O TJ determinou também que o dia não trabalhado na última segunda-feira, por causa da chuva, seja compensado ao longo dos seis dias úteis seguintes.

Promoção da carestia

Um posto na Enseada do Suá informa, numa placa bem grande, que o litro da gasolina está em “promoção”: R$ 4,059. Que promoção é essa, Arnaldo?

Bebezão

Em discurso ontem no Palácio Anchieta, a prefeita de Montanha, Iracy Baltar, revelou que pegou no colo o então bebê Octaciano Neto, ex-secretário estadual da Agricultura.

Racha na OAB

Rompida com a direção da OAB-ES, Flávia Brandão renunciou à presidência das Comissões de Diversidade Sexual e da Mulher da entidade. E a doutora saiu brava.

Racha na OAB 2

“Impossível me manter vinculada a um grupo onde há uma campanha [...] de seus atuais dirigentes de desqualificação à minha pessoa, ao meu trabalho e principalmente à minha postura mais rígida quanto a certos posicionamentos”.

Faltou combinar

É melhor o presidente da Câmara de Vitória, Vinícius Simões (PPS), combinar com os russos antes. É que o colega Roberto Martins (PTB) adianta que não vai aderir ao projeto de lei que torna o Código Penal mais rígido, divulgado ontem pela coluna.

A crítica

“Não concordo com política espetáculo. Entendo que essa iniciativa é um desvio de conduta de vereadores que estão usando a tribuna da Câmara para fazer campanha, quando deveriam estar tomando conta dos problemas da municipalidade”, critica Martins.

Constatação

O novo líder cubano tem cara de bravo.

Quem manda

Por falar nisso, a coluna viu parte do discurso de Miguel Díaz-Canel no parlamento cubano. Ele falava, mas as maiores atenções e palmas foram direcionadas para Raúl Castro, o homem que, na prática, continua dando as cartas na Ilha.

Gleisices

A presidente do PT, Gleise Hoffmann, pediu aos países árabes apoio a Lula. As dúvidas: existe democracia nesses países? A senadora sabe como as mulheres são tratadas na maior parte dessas nações?

Haja paciência

Em cerimônia no Palácio Anchieta que marcou a liberação da licença de instalação da Imetame em Aracruz, o presidente da empresa, Etore Cavallieri, estava bem-humorado: “A gente sabe que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. E nem do Iema”.

Depois da chuva...

A Prefeitura de Vila Velha publicou edital de licitação para comprar combustível para os motogeradores das estações de bombeamento do Sítio Batalha, Guaranhuns e Canal da Costa.

Convite ao Barbosão

Em encontro com Joaquim Barbosa ontem em Brasília, o ex-governador Casagrande convidou o presidenciável do PSB a visitar o Espírito Santo e, claro, comer uma moqueca.

PSB dividido

Aliás, uma ala do PSB não quer o ex-presidente do STF como seu candidato a presidente. Está dividida entre Ciro (PDT) e Alckmin (PSDB).

SOS Enivaldo!

Enivaldo dos Anjos está divulgando, pelas redes sociais, seu jornal digital de prestação de contas de 2017. O deputado e conselheiro aposentado do TCES alega que não pôde imprimir o informativo porque “só” ganha R$ 3,8 mil da Assembleia.

Virou pó

O secretário estadual de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, prometeu para março (deste ano) a finalização do estudo de diagnóstico do pó preto, contratado à Cetesb. Já estamos na segunda quinzena de abril...

Pra inglês ver

O traje mais usado por alguns prefeitos nesta semana foi o colete da Defesa Civil. Em alguns deles, não caiu muito bem.

Alô, ministra Ana Paula Vescovi!