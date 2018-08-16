Tribunal de Contas manda Câmara de Vitória retirar outdoors

Vinícius Simões argumenta que a campanha visava a fortalecer a imagem institucional da Câmara de Vitória Crédito: CMV | Divulgação

O presidente da Câmara de Vitória, Vinícius Simões (PPS), foi notificado pelo Tribunal de Contas do Estado e terá que retirar, no prazo de 10 dias, todos os outdoors da campanha que mostra que o Legislativo da Capital é o primeiro lugar em transparência do Estado.

O relator do processo, conselheiro Carlos Ranna, acatou a representação do Ministério Público de Contas e determinou também que Simões se abstenha, imediatamente, de efetuar novas contratações de outdoor, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. O presidente da Câmara também terá que prestar ao TCES informações sobre a campanha de divulgação em cinco dias.

A defesa

Simões adianta que vai argumentar ao Tribunal que a campanha foi feita mediante licitação, com transparência e com o parecer favorável da Procuradoria da Câmara. "Além disso, os 12 outdoors que foram instalados ficaram durante um mês e já foram retirados no dia 9", diz.