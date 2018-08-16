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  • Tribunal de Contas manda Câmara de Vitória retirar outdoors
Leonel Ximenes

Tribunal de Contas manda Câmara de Vitória retirar outdoors

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 19:58

Públicado em 

16 ago 2018 às 19:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vinícius Simões argumenta que a campanha visava a fortalecer a imagem institucional da Câmara de Vitória Crédito: CMV | Divulgação
O presidente da Câmara de Vitória, Vinícius Simões (PPS), foi notificado pelo Tribunal de Contas do Estado e terá que retirar, no prazo de 10 dias, todos os outdoors da campanha que mostra que o Legislativo da Capital é o primeiro lugar em transparência do Estado.
O relator do processo, conselheiro Carlos Ranna, acatou a representação do Ministério Público de Contas e determinou também que Simões se abstenha, imediatamente, de efetuar novas contratações de outdoor, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. O presidente da Câmara também terá que prestar ao TCES informações sobre a campanha de divulgação em cinco dias.
A defesa
Simões adianta que vai argumentar ao Tribunal que a campanha foi feita mediante licitação, com transparência e com o parecer favorável da Procuradoria da Câmara. "Além disso, os 12 outdoors que foram instalados ficaram durante um mês e já foram retirados no dia 9", diz.
O vereador também afirma que a campanha tinha utilidade pública porque incentivava o cidadão de Vitória a acessar o portal da Câmara. "Queremos fortalecer as instituições democráticas, mostrar à população que a democracia funciona", defende Simões. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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