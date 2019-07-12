"Transcol já tem carregadores. Eles carregam tudo", critica leitora

Projeto de lei prevê que ônibus do Transcol tenham tomada para recarregar celular Crédito: Arquivo/AG

"A finalidade de atender à demanda dos cidadãos em seus deslocamentos que por incontáveis vezes ficam impossibilitados de se comunicar por conta dos esgotamento da bateria de seus dispositivos móveis", diz a justificativa do texto.

Renato Casagrande. À reportagem, a Setop informou que não vai se manifestar sobre o projeto de lei. O projeto foi lido no plenário da Assembleia e será encaminhada às comissões para análise. Se aprovada, o texto segue para sanção do governador do Estado,. À reportagem, a Setop informou que não vai se manifestar sobre o projeto de lei.

No Facebook do Gazeta Online, muitos usuários do Sistema Transcol criticaram a medida, por conta da insegurança nos coletivos e pela haver, segundo eles, de outras ações mais urgentes que deveriam ser tomadas pelo poder público. Confira alguns comentários:

Os ônibus já possuem muitos carregadores de celular... Eles carregam tudo. (Elaine Cao)

As ideias são todas boas... Wi-Fi, tomada para carregar o celular... Mas enquanto não melhorarem a segurança pública, de que adianta ter tudo isso se não dá nem para tirar o celular do bolso ou da bolsa sem correr o risco de ser assaltado? (Guilherme Pedruzzi Sunderhus)

Senhor deputado Danilo Bahiense, não precisamos de Wi-Fi e muito menos de tomadas nos ônibus, precisamos de segurança, de um transporte de qualidade. Sabemos como saímos de casa, mas não sabemos como retornaremos ou até mesmo se retornaremos. (Elilda Sousa)

Se tivesse um assento para cada pessoa que viaja depois de um longo dia de serviço já seria ótimo! (Edna Siqueira Conti)

Legal. A galera do arrastão não vai nem precisar pedir pra abrir as bolsas e mochilas. Podia ter incluído as poltronas reclináveis e o descanso para as pernas com shiatsu. Aumento de frota, revisão de trajetos, conforto dos veículos, treinamento de motoristas, salários de funcionários... isso ninguém quer discutir. (Roberto Santos)

E o fechamento do Terminal de Itaparica está fazendo o povo sofrer, o de Vila Velha fica com ônibus espalhados por todos os lados, atrapalhando o acesso à Terceira ponte. E a licitação para o novo telhado só será em dezembro, enquanto o terminal está abandonado, entregue ao mato. Cadê as secretarias de Transporte do Estado e do município? Ganham para fazer o quê? (Lino Marques)

O projeto é bom. A falta de segurança está em todos os lugares. Os usuários já andam de ônibus com o celular na mão também. Acho que essa questão da segurança deve ser melhorada realmente, mas esse contexto não impede que o ônibus disponibilize a tomada. Usa quem quer. Seria ótimo se tivesse. Gostaria que funcionasse um aplicativo para informar em tempo real a localização dos ônibus de cada linha. Assim, a população saberia a distância e tempo estimado para o ônibus chegar ao ponto. Seria de grande utilidade! Acho que o app vai além da comodidade do usuário. Trata-se também de transparência. De todos saberem, de fato, se os ônibus estão rodando nos horários que devem rodar. (Diogo Carina Cristovão Gama)

Os ônibus não estão tendo nem lugar para sentar e querem colocar tomada para celular? Fala sério! Precisamos de mais ônibus nas linhas para não ficarmos plantados no terminal esperando o próximo, porque os ônibus acabam saindo superlotados. (Valdirene Santos)

Esses dias eu peguei um ônibus que já tinha dois carregadores de celular. Dois moleques armados carregaram todos os celulares dos passageiros. (Flavio Nery)

Nosso Deus! Os ônibus andam tão vazios, vão sobrar tomadas para tão poucos passageiros... (Wendel Esteves)