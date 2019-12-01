Tragédias ensinam lições e apontam para novas formas de atuação

Data: 06/11/2019 - ES - Anchieta - Empresa Samarco Crédito: Carlos Alberto Silva

A concessão da Licença Operacional Corretiva representa muito mais do que a autorização para a retomada das atividades da Samarco. Ela evidencia nosso compromisso com a sociedade e com um novo modelo de atuação. Nesses quatro anos em que estamos com as operações paralisadas, fizemos uma profunda avaliação e conduzimos inúmeras mudanças.

Nossas ações são guiadas pelas lições aprendidas com o rompimento da barragem de Fundão, fato que impactou a vida de milhares de pessoas e o meio ambiente, marcando para sempre a nossa história. Neste cenário, seguimos em frente, assumindo nossas responsabilidades. Em paralelo, as ações de reparação estão em andamento, por meio da Fundação Renova.

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A segurança é um valor para a Samarco. Investimos no aperfeiçoamento da nossa gestão de risco, contamos com um sistema integrado de monitoramento das estruturas geotécnicas, com uma equipe especializada e mais de 800 equipamentos. Acreditamos no planejamento e na disciplina, além da busca contínua por inovação.

Sabemos que a Samarco voltará menor, de forma gradual, com 26% da capacidade produtiva e compromissos sociais e financeiros a serem honrados. Queremos seguir em frente com características que a Samarco nunca perdeu: a dedicação de nossos empregados, a capacidade de interlocução com diversos públicos e a confiança dos acionistas.

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Com essas premissas, buscamos o retorno de uma forma diferente. Reforçando nosso compromisso e respeito às pessoas e ao meio ambiente, mesmo com a licença concedida no final de outubro, a Samarco somente reiniciará suas atividades após a implantação do sistema de disposição e tratamento de rejeitos, que inclui a Cava Alegria Sul e a filtragem para empilhamento a seco. As obras para implementar a planta de filtragem devem durar cerca de um ano.

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A obtenção da licença é resultado de um processo transparente e participativo, com a presença de cerca de 2.500 pessoas em audiências públicas, e que seguiu os ritos da legislação. Isso aponta que estamos no caminho correto para o desafio de reconquistar a confiança da sociedade. Queremos contribuir para o futuro da mineração de forma mais segura e responsável. É o nosso compromisso.