Tragédia provocada pela enchente no ES é destaque até no Vaticano

Site de notícias da Santa Sé lembrou que a situação em quatro municípios do Sul do ES é de calamidade pública Crédito: Divulgação

As fortes chuvas no Sul do Espírito Santo ganharam destaque no Vaticano, na página oficial de notícias em português da Santa Sé. A reportagem, feita diretamente da Cidade do Vaticano, destaca que o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, mobilizou as paróquias para arrecadar donativos para 1,6 mil pessoas afetadas pela tempestade nas cidades de Iconha, Vargem Alta, Rio Novo do Sul e Alfredo Chaves.

A reportagem do Vaticano acrescenta que a Arquidiocese de Vitória reforçou o pedido de ajuda material e espiritual e também disponibilizou uma conta bancária para receber recursos que irão auxiliar as famílias atingidas.

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Além disso, trouxe declaração do padre Moraes, da Paróquia Imaculada Conceição, em Alfredo Chaves, que afirmou que “a situação é muito difícil e toda ajuda será bem-vinda. Muitas famílias perderam tudo que tinham. Especialmente as mais carentes precisam de muita ajuda”.

SITE DO VATICANO MOSTRA IMAGENS DA TRAGÉDIA

O site de notícias do Vaticano publica também fotos do governador Casagrande visitando uma área atingida pela forte chuva e imagens de uma rua de Iconha alagada e uma imagem aérea da cidade devastada pelo temporal que cai na sexta à noite e madrugada de sábado passado.

No site da Arquidiocese de Vitória, a Igreja Católica também pede ajuda aos atingidos pela enchente no Sul do Estado. Pároco de Alfredo Chaves, a cidade onde choveu mais, o padre Moraes, pároco da Paróquia Imaculada Conceição, alerta que a situação é muito difícil e toda ajuda será bem-vinda.