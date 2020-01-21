Tragédia provocada pela enchente no ES é destaque até no Vaticano

As fortes chuvas no Sul do Espírito Santo
ganharam destaque no Vaticano, na página oficial de notícias em português da Santa Sé. A reportagem, feita diretamente da Cidade do Vaticano, destaca que o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, mobilizou as paróquias para arrecadar donativos para 1,6 mil pessoas afetadas pela tempestade nas cidades de Iconha, Vargem Alta, Rio Novo do Sul e Alfredo Chaves.
A reportagem do Vaticano acrescenta que a Arquidiocese de Vitória reforçou o pedido de ajuda material e espiritual e também disponibilizou uma conta bancária para receber recursos que irão auxiliar as famílias atingidas.
Além disso, trouxe declaração do padre Moraes, da Paróquia Imaculada Conceição, em Alfredo Chaves, que afirmou que “a situação é muito difícil e toda ajuda será bem-vinda. Muitas famílias perderam tudo que tinham. Especialmente as mais carentes precisam de muita ajuda”.
O site de notícias do Vaticano publica também fotos do governador Casagrande visitando uma área atingida pela forte chuva e imagens de uma rua de Iconha alagada e uma imagem aérea da cidade devastada pelo temporal que cai na sexta à noite e madrugada de sábado passado.
No site da Arquidiocese de Vitória, a Igreja Católica também pede ajuda aos atingidos pela enchente no Sul do Estado. Pároco de Alfredo Chaves, a cidade onde choveu mais, o padre Moraes, pároco da Paróquia Imaculada Conceição, alerta que a situação é muito difícil e toda ajuda será bem-vinda.
“Muitas famílias perderam tudo que tinham, especialmente as mais carentes precisam de muita ajuda. Estamos precisando de mantimentos, água potável, material de limpeza, eletrodomésticos, roupas de cama e também para vestir, móveis e colchões". declarou o site ao portal oficial da Arquidiocese.