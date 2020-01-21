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Leonel Ximenes

Tragédia provocada pela enchente no ES é destaque até no Vaticano

Página oficial de notícias em português da Santa Sé  destaca que o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, mobilizou as paróquias para arrecadar donativos para 1,6 mil pessoas afetadas pela tempestade

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 12:20

Públicado em 

21 jan 2020 às 12:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Site de notícias da Santa Sé lembrou que a situação em quatro municípios do Sul do ES é de calamidade pública Crédito: Divulgação
As fortes chuvas no Sul do Espírito Santo ganharam destaque no Vaticano, na página oficial de notícias em português da Santa Sé. A reportagem, feita diretamente da Cidade do Vaticano, destaca que o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, mobilizou as paróquias para arrecadar donativos para 1,6 mil pessoas afetadas pela tempestade nas cidades de  Iconha, Vargem Alta, Rio Novo do Sul e Alfredo Chaves.
A reportagem do Vaticano acrescenta que a Arquidiocese de Vitória reforçou o pedido de ajuda material e espiritual e também disponibilizou uma conta bancária para receber recursos que irão auxiliar as famílias atingidas.

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Além disso, trouxe declaração do padre Moraes, da Paróquia Imaculada Conceição, em Alfredo Chaves, que afirmou que “a situação é muito difícil e toda ajuda será bem-vinda. Muitas famílias perderam tudo que tinham. Especialmente as mais carentes precisam de muita ajuda”.

SITE DO VATICANO MOSTRA IMAGENS DA TRAGÉDIA

O site de notícias do Vaticano publica também fotos do governador Casagrande visitando uma área atingida pela forte chuva e imagens de uma rua de Iconha alagada e uma imagem aérea da cidade devastada pelo temporal que cai na sexta à noite e madrugada de sábado passado.
No site da Arquidiocese  de Vitória, a Igreja Católica também pede ajuda aos atingidos pela enchente no Sul do Estado.  Pároco de Alfredo Chaves, a cidade onde choveu mais, o padre  Moraes, pároco da Paróquia Imaculada Conceição, alerta que  a situação é muito difícil e toda ajuda será bem-vinda.
“Muitas famílias perderam tudo que tinham, especialmente as mais carentes precisam de muita ajuda. Estamos precisando de mantimentos, água potável, material de limpeza, eletrodomésticos, roupas de cama e também para vestir, móveis e colchões". declarou o site ao portal oficial da Arquidiocese.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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