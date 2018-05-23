Tragédia em Linhares: investigação da polícia é referência

George Alves estuprou, agrediu e ateou fogo nas duas crianças. Até que esse anúncio fosse feito, o caminho foi duro, comovente e laborioso, mesmo para investigadores experientes. “Para a perícia, foi um desafio particular”, declarou Fabrício Pelição, chefe do Departamento de Laboratório Forense. As investigações sobre a morte dos irmãos Joaquim e Kauã chegaram a um desfecho aterrador nesta quarta-feira (23), quando a força-tarefa que se dedicou ao caso divulgou que não há dúvidas de que o pastor. Até que esse anúncio fosse feito, o caminho foi duro, comovente e laborioso, mesmo para investigadores experientes. “Para a perícia, foi um desafio particular”,

Desde o dia 21 de abril, quando os meninos pereceram em um incêndio em Linhares, a tragédia ganhou enorme repercussão, e os capixabas acompanharam cada desdobramento da história. Dada a complexidade do fato e a exatidão exigida das investigações forenses, mais de 25 peritos se dedicaram à análise das evidências para montar o quebra-cabeça, que se revelou um crime estarrecedor.

Essa trama macabra entra para o infeliz rol de barbaridades cometidas contra crianças no Estado, como o

, que matou e concretou os filhos na parede do próprio apartamento, em Vila Velha, em 2000. Neste momento, em meio ao luto coletivo por Joaquim e Kauã e por todos os menores que enfrentam qualquer tipo de violência, é de se elogiar o esforço elucidativo da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, que conduziram o caso com rigor, com acompanhamento do Ministério Público do Estado, para garantir a acurácia das provas. Deve tornar-se modelo de atuação.