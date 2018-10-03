Todos contra Casagrande

Crédito: Amarildo

Renato Casagrande (PSB) foi vitrine cercada por quatro pedras no debate desta terça-feira (2) da TV Gazeta. Exceto por Rose de Freitas (Podemos), que o poupou de críticas mais incisivas, todos os oponentes escolheram o ex-governador como alvo, tanto em momentos de confronto direto com ele como também em algumas dobradinhas – perguntas feitas entre os adversários, usadas como motivação para atingir Casagrande indiretamente.

A estratégia quase geral era esperada até certo ponto, dada a grande distância de Casagrande sobre os demais candidatos, conforme as últimas pesquisas do Ibope e da Futura. Até semana passada, o socialista venceria no primeiro turno a eleição ao governo do Estado.

Manato abriu os trabalhos e foi, ao lado de Aridelmo, o mais contundente nas investidas contra o ex-governador. Em uma estratégia de resultado incerto, buscou associar-se exaustivamente a Bolsonaro, ao mesmo tempo em que se esforçou em colar em Casagrande o rótulo de “vermelho”, por ser ele do PSB, por apoiar Ciro Gomes e por ter sido vice de Vitor Buaiz. Chamando Casagrande de “maquiador”, Manato também martelou a tecla de que o socialista gastou R$ 350 milhões em propaganda ao longo de seu governo, em vez de investir esse dinheiro em outras áreas. Casagrande rebateu que Manato poderia dar o exemplo, cortando gastos de seu “mandato caro”.

Aridelmo Teixeira (PTB) bateu em Casagrande por vários flancos. Para tachá-lo como gestor incompetente, destacou índices que revelam piora do desempenho dos alunos da rede estadual durante o governo dele, fechamento de escolas, gasto público ruim, loteamento de cargos entre aliados políticos (“um monte de político desempregado”) em detrimento de critérios técnicos e o não cumprimento de promessas, sobretudo na mobilidade urbana. Em dado momento, Aridelmo usou todo o tempo da pergunta para Rose para expor números negativos de Casagrande, chamando de “ficção” o seu plano de governo. “Ué, sem pergunta?”, espantou-se Rose, que teve de responder mesmo assim.

Em outro momento, Aridelmo usou pergunta a um terceiro candidato para intensificar críticas a Casagrande, que recebeu da direção do debate o único direito de resposta. Neste, o ex-governador deu um dos seus poucos contragolpes. Foi duro, afirmando que Aridelmo fala o que alguém lhe dita por um ponto eletrônico – metáfora para dizer que o adversário está a serviço do governador Paulo Hartung.

Tabelando em alguns momentos, André Moreira (PSOL) e Jackeline Rocha (PT) também “bateram” naquele que, segundo afirmaram, “bateu” bastante em manifestantes entre 2011 e 2013, usando o BME para reprimir com violência protestos de rua. “Você bateu muito na população na rua”, tascou-lhe Moreira, classificando Casagrande como “idêntico ao governo Hartung”. Assim como Jackeline, o psolista também criticou Casagrande e o atual governo por remanejarem dinheiro que deveria ser investido em educação para cobrir o rombo da Previdência estadual.

Jackeline também cobrou Casagrande pela não conclusão de obras viárias, as quais ele volta a prometer agora. “Por que não fez quando era governador?”. E também criticou o governo do socialista como “autoritário”. “Primeiro comete a ação e depois vai dialogar.”

Acusando os golpes poucas vezes, mas traindo nervosismo em outros, Casagrande buscou destacar justamente que “tem a marca do respeito e diálogo”, além do mote maior de sua campanha: responsabilidade. Passou sem grandes avarias.

Ajudinha

Em frente à Rede Gazeta, horas antes do início do debate, o trio elétrico de apoiadores de Casagrande alternou a execução do jingle do ex-governador com os dos candidatos ao Senado apoiados por ele, Ricardo Ferraço (PSDB) e Marcos do Val (PPS). No caso de Aridelmo, o trio até estava lá. Os apoiadores, não.

Aridelmo com Bolsonaro

Complicado se intitular “nova política”, criticar “cabides de emprego” e declarar apoio ao vivo a um candidato à Presidência que está há 28 anos na Câmara praticamente sem produzir nada, que recebia auxílio-moradia mesmo tendo residência em Brasília, que já empregou ex-mulher no gabinete e empregava funcionária fantasma até outro dia.

Conselheiros

Dentro do estúdio da TV Gazeta, cada candidato só pôde ser acompanhado por um assessor. Ei-los:

- André Moreira: José Rabelo, assessor de imprensa;

- Aridelmo: Pedro Roque, marqueteiro;

- Casagrande: Flávia Mignone, marqueteira;

- Jackeline: João Martins, ex-deputado estadual e assessor parlamentar do deputado estadual Nunes (PT);

- Manato: Nerissa Neves, assessora de imprensa;

- Rose: Zuza Nacif, marqueteiro.

Abraço da esquerda

Pouco antes do início do debate, André Moreira e Jackeline trocaram um abraço bastante afetuoso. O candidato do PSOL usou uma gravata violeta, cor internacional do movimento feminista.

Tensão e alívio