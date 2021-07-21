Vale inscreve para formação de mulheres e pessoas com deficiência até sexta (23)

Programa Formação Profissional é a principal porta de entrada para cargos operacionais e técnicos na Vale. Crédito: Vale/Divulgação

As inscrições para o Programa de Formação Profissional da Vale (PFP) podem ser feitas até esta sexta-feira (23) pelo site da Vale . A qualificação é voltada exclusivamente para mulheres e pessoas com deficiência e oferece 44 vagas para Vitória . Ao todo, a qualificação oferece 170 oportunidades nos estados do Espírito Santo , Minas Gerais e Pará.

De acordo com a mineradora, o objetivo do programa é capacitar os jovens para desempenhar funções operacionais e técnicas em diversas áreas de negócio da companhia. O programa é desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Para participar, é necessário ter a partir de 18 anos e formação no ensino médio regular ou em cursos técnicos de nível médio, de acordo com a vaga. A fase teórica tem duração de 4 a 6 meses, enquanto que a prática de 6 a 12 meses, realizadas nas instalações da Vale ou do Senai.

A seleção será dividida em cinco etapas. As fases incluem inscrições online; provas de conhecimentos online; entrevistas online em grupo; painel virtual com gestores e exames médicos admissionais. A previsão é de que o início da formação aconteça em novembro.

Além de bolsa-auxílio, os selecionados receberão os benefícios de vale atividade física (Gympass); reembolso creche e pré-escola; assistência médica, odontológica e farmacêutica. Também terão acesso ao Apoiar, programa de assistência ao empregado que dá suporte jurídico, financeiro e psicológico; férias remuneradas; seguro de vida; vale-refeição ou refeitório no local de atuação; vale-transporte ou transporte no local de atuação; vale cesta de Natal, dentre outros benefícios.

De acordo com Mira Noronha, gerente global de Atração de Talentos da Vale, o programa é a principal porta de entrada para cargos operacionais e técnicos na Vale e tem papel importante na construção de uma Vale ainda mais diversa e inclusiva.