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Qualificação profissional

Vale inscreve para formação de mulheres e pessoas com deficiência até sexta (23)

Oferta é de 44 vagas para o Espírito Santo; objetivo do programa é capacitar os jovens para desempenhar funções operacionais e técnicas em diversas áreas de negócio da companhia
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 jul 2021 às 12:55

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 12:55

Vale - Projeto Carbono Neutro
Programa Formação Profissional é a principal porta de entrada para cargos operacionais e técnicos na Vale. Crédito: Vale/Divulgação
As inscrições para o Programa de Formação Profissional da Vale (PFP) podem ser feitas até esta sexta-feira (23) pelo site da Vale.  A qualificação é voltada exclusivamente para mulheres e pessoas com deficiência e oferece 44 vagas para Vitória. Ao todo, a qualificação oferece 170 oportunidades nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Pará.
De acordo com a mineradora, o objetivo do programa é capacitar os jovens para desempenhar funções operacionais e técnicas em diversas áreas de negócio da companhia. O programa é desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).
Para participar, é necessário ter a partir de 18 anos e formação no ensino médio regular ou em cursos técnicos de nível médio, de acordo com a vaga. A fase teórica tem duração de 4 a 6 meses, enquanto que a prática de 6 a 12 meses, realizadas nas instalações da Vale ou do Senai.
A seleção será dividida em cinco etapas. As fases incluem inscrições online; provas de conhecimentos online; entrevistas online em grupo; painel virtual com gestores e exames médicos admissionais. A previsão é de que o início da formação aconteça em novembro.
Além de bolsa-auxílio, os selecionados receberão os benefícios de vale atividade física (Gympass); reembolso creche e pré-escola; assistência médica, odontológica e farmacêutica. Também terão acesso ao Apoiar, programa de assistência ao empregado que dá suporte jurídico, financeiro e psicológico; férias remuneradas; seguro de vida; vale-refeição ou refeitório no local de atuação; vale-transporte ou transporte no local de atuação; vale cesta de Natal, dentre outros benefícios.
De acordo com Mira Noronha, gerente global de Atração de Talentos da Vale, o programa é a principal porta de entrada para cargos operacionais e técnicos na Vale e tem papel importante na construção de uma Vale ainda mais diversa e inclusiva.
“Queremos atrair e qualificar mulheres e pessoas com deficiência porque estamos comprometidos em promover um ambiente cada vez mais diverso em que as singularidades de cada pessoa sejam valorizadas e todos tenham igualdade de oportunidades para desenvolver seu potencial”, explica.

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