Último dia para se inscrever nas 7,5 mil vagas em cursos para mulheres

Curso de maquiagem está entre as opções de cursos oferecidos pelo Qualificar ES Crédito: Freepik

As inscrições para as 7.500 vagas em cursos on-line de graça para mulheres terminam nesta terça-feira (13), às 23h59, no site do programa Qualificar ES. No ato da inscrição, a candidata deverá preencher corretamente o formulário de inscrição on-line, informando o nome e sobrenome, o CPF e o e-mail pessoal.

As qualificações são destinadas a candidatas que querem aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria. São dez opções de cursos, com 750 vagas para cada. Os cursos são oferecidos pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), por meio do Programa Qualificar ES Mulher, em parceria com o Agenda Mulher.

Há oportunidades para os cursos de Assistente em Tecnologia da Informação, Auxiliar Administrativo, Bolos e suas Variações, Educação Especial e Inclusiva, Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas, Inglês Básico, Maquiagem, Marketing Digital para o seu Negócio, Segurança do Trabalho e Word e Excel. A carga horária é de 120 horas semanais.

As aulas são voltadas apenas para mulheres que tenham idade mínima de 16 anos, completos no ato da sua inscrição; acesso à internet; noções básicas de informática e de navegação na internet.

A lista das candidatas classificadas e suplentes será divulgada no dia 21 de julho, no site da inscrição . A seleção será feita de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso.

O acesso das candidatas classificadas só será liberado no dia do início do curso, em 27 de julho de 2021, no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Só terá direito ao certificado a aluna que obtiver aproveitamento de 60% do curso. Elas podem acessar os cursos pelo celular, computador ou tablet.

VAGAS PARA PROFESSORES

O prazo para o processo seletivo simplificado para a contratação de professores também termina nesta terça-feira (13), às 17 horas, no site de seleção do governo do Estado . A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. Os contratos serão temporários e a remuneração varia de R$ 1.148,51 a R$ 3.998,52, de acordo com a titulação do candidato.

As oportunidades são destinadas a profissionais que tenham nível médio ou superior e queiram dar aulas em um dos cursos do programa Qualificar ES. As chances são para as seguintes áreas de conhecimento: administração, ambiente e saúde, farmácia, automação industrial, estética, eventos, gastronomia, informática, língua estrangeira (inglês técnicos), mecânica, modelagem do vestuário e produção de moda, rádio e TV e segurança do trabalho.

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