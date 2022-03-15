Todas Elas: projeto de A Gazeta é finalista no Prêmio Mulher

Elaine Silva é editora-chefe da redação de A Gazeta/CBN Crédito: Foto: Vitor Jubini / Arte: Geraldo Neto

A Gazeta em 2019, é finalista da segunda edição do Prêmio Mulher, promovido pela projeto Todas Elas , iniciado porem 2019, é finalista da segunda edição do, promovido pela ArcelorMittal . A premiação visa a identificar e reconhecer mulheres, em diversas áreas de atuação, que estejam à frente de negócios, iniciativas, ações ou projetos implantados pioneiramente no Espírito Santo e em Santa Catarina , há até cinco anos, e que gerem transformações sociais, econômicas ou ambientais.

“O projeto Todas Elas nasceu de um anseio das jornalistas da própria redação de A Gazeta de ampliar a cobertura da temática mulher, para além dos casos de violência. Nós nos colocamos como uma rede de apoio para as mulheres assim como outras entidades, projetos e instituições que atuam neste contexto”, destacou a editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, que representa o projeto.

Ela observa que ser finalista de um prêmio como este coroa o trabalho que vem sendo realizado e permite uma visibilidade ainda maior para que todos se unam a esta iniciativa.

“Estou muito feliz com a indicação e agradeço demais às jornalistas e outras profissionais da Rede Gazeta que atuam para fortalecer o espaço das mulheres no mercado de trabalho e na conquista de uma independência financeira, tão importante para a quebra do ciclo da violência. Agradeço especialmente às editoras Joyce Meriguetti e Mikaella Campos, que tocam o projeto desde o início comigo.”

Todas Elas Crédito: Fernando Madeira

Além de Elaine, que foi indicada pelo projeto, o qual concorre dentro de um segmento da categoria Empresa Privada, Karine Nobre Bragio, do Estúdio Gazeta, é finalista na categoria Imprensa.

Karine foi escolhida pelo trabalho com uma reportagem que mostrou como mulheres têm conquistado espaço na indústria automotiva, predominantemente masculina. Segundo ela, a inspiração para a pauta foi a proximidade com o Dia Internacional da Mulher e o fato de a indústria automotiva ser vista como um território dos homens. "É muito bacana ter o trabalho reconhecido dessa forma", comemorou.

"A presença feminina nunca foi muito explorada no passado e, ao fazer essa matéria, a gente descobre como tantas mulheres foram e são tão essenciais a essa área. E foi muito interessante também conhecer histórias de mulheres pioneiras no Espírito Santo dentro da indústria automotiva. Estar entre as selecionadas do Prêmio Mulher é uma forma de reconhecimento e de mostrar que fazemos jornalismo de qualidade", afirmou.

Karine Nobre, do Estúdio Gazeta Crédito: Divulgação

No total, foram selecionadas 37 finalistas entre 297 inscritas. Para a gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, Jennifer Coronel, a realização do Prêmio ratifica uma das principais propostas da empresa, que tem sido estimular o empoderamento feminino.

“A premiação foi criada para valorizar ações de mulheres fortes, que estão trabalhando e atuando em busca de um mundo melhor. Com essa homenagem, queremos mostrar que estimular o empoderamento delas é uma prática que também pode e deve fazer parte do dia a dia das empresas. Ao promover, hoje, a igualdade, evitaremos que as futuras gerações ainda vivam num mundo de tantas discrepâncias, sejam elas relacionadas a gênero ou quaisquer outras características”, afirmou.

De acordo com informações da ArcelorMittal, a escolha das vencedoras considerará atributos como criatividade do projeto, sua sustentabilidade, impacto, qualidade e clareza do material apresentado e potencial de transformação.

TODAS ELAS

Todas Elas nasceu em 2019, dentro da redação de A Gazeta, após a equipe de jornalistas notarem a necessidade de tratar os casos de O projetos nasceu em 2019, dentro da redação de, após a equipe de jornalistas notarem a necessidade de tratar os casos de violência contra a mulher como um problema específico, que necessita ser discutido com profundidade e envolvendo um maior número de pessoas na conscientização.

O objetivo é inspirar e gerar empatia nos capixabas, oferecer informações que auxiliem na educação de toda a sociedade, além de ajudar a denunciar a violência contra a mulher , questionar desigualdades e encorajar mulheres na luta pelos seus direitos.