Sai lista de selecionadas para 7,5 mil vagas em cursos para mulheres

Oportunidades para fazer curso on-line Crédito: Freepik

O resultado da seleção para as 7,5 mil vagas em cursos do Qualificar ES Mulher foi divulgado nesta quarta-feira (21). As candidatas podem conferir a lista no site do programa

As qualificações são oferecidas pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo (Sectides), em parceria com o programa Agenda Mulher, coordenado pela Vice-Governadoria do Estado.

Ao todo, são dez opções de cursos, com 750 oportunidades cada. A carga horária é de 120 horas. Os cursos vão começar no dia 27 de julho e o acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) será liberado apenas nesta data.

As aulas podem ser feitas em qualquer horário, por meio de smartphones, computadores ou tablets. As participantes têm acesso a apostilas para downloads e certificado. Entretanto, só terá direito ao documento a aluna que obtiver aproveitamento de 60% do curso.