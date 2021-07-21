Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Todas Elas
  • Sai lista de selecionadas para 7,5 mil vagas em cursos para mulheres
Dez opções de cursos

Sai lista de selecionadas para 7,5 mil vagas em cursos para mulheres

Aulas começarão no dia 27 de julho; participantes recebem certificado no final da qualificação. Quem fiz os cursos de Maquiagem e Bolos e suas Variações também recebem um kit de ferramentas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 jul 2021 às 12:53

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 12:53

Oportunidades para fazer curso on-line
Oportunidades para fazer curso on-line Crédito: Freepik
O resultado da seleção para as 7,5 mil vagas em cursos do Qualificar ES Mulher foi divulgado nesta quarta-feira (21). As candidatas podem conferir a lista no site do programa
As qualificações são oferecidas pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo (Sectides), em parceria com o programa Agenda Mulher, coordenado pela Vice-Governadoria do Estado.
Ao todo, são dez opções de cursos, com 750 oportunidades cada. A carga horária é de 120 horas. Os cursos vão começar no dia 27 de julho e o acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) será liberado apenas nesta data.
As aulas podem ser feitas em qualquer horário, por meio de smartphones, computadores ou tablets. As participantes têm acesso a apostilas para downloads e certificado. Entretanto, só terá direito ao documento a aluna que obtiver aproveitamento de 60% do curso.
Quem fizer os cursos de Bolos e suas Variações e Maquiagem também recebe um kit de ferramentas necessárias para início das atividades profissionais. Os cursos do Qualificar ES são voltados para quem quer trabalhar por conta própria ou ingressar no mercado de trabalho.

Veja Também

Governo do ES vai abrir 111 mil vagas em cursos de qualificação profissional

Vale abre 44 vagas no ES para qualificar mulheres e pessoas com deficiência

Vídeo: 7 dicas para a mulher identificar seu perfil de negócios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Governo do ES Todas Elas Qualificação Profissional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados