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Dia da Mulher

Mulheres vítimas de violência terão prioridades em vagas no Sine de Vila Velha

O Programa Sensibilizar para Elas, que está em fase de diálogo com indústrias de confecção do município, prevê a sensibilização do setor produtivo através de captação de vagas de emprego para estas mulheres.
Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

08 mar 2023 às 13:36

Publicado em 08 de Março de 2023 às 13:36

Mercado de trabalho: Desde 2017 até outubro de 2020, 27 cidades do ES apresentaram saldo negativo de empregos, ou seja, fecharam postos de trabalho de acordo com dados do Caged.
Programa está em diálogo com seis indústrias de confecção do município.  Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Promover a reinserção de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no mercado de trabalho. Este é o objetivo do programa  Sensibilizar para Elas, realizado pelo Sine de Vila Velha, que foi lançado nesta quarta-feira (8), data em que o Dia Internacional da Mulher é celebrado. A iniciativa prevê dar prioridade a este público em vagas disponibilizadas pelas indústrias da área de confecção do município.
De acordo com a Diretora do Sine do município Rogéria Gomes Ramos, o programa prevê a adesão inicial de seis indústrias de confecção do município canela-verde, que disponibilizarão as vagas ainda neste mês para este público. 
“Sabemos que a dependência financeira é um grande problema para acabar com a violência doméstica e familiar. Por meio desta parceria com as empresas de confecção, queremos dar preferência a este público e garantir que essas mulheres tenham oportunidades para voltar para o mercado de trabalho e consigam autonomia financeira para sair de situações violentas”, disse a diretora.
As mulheres encaminhadas são aquelas  já são acompanhadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDDIM). 
“Já existe um Projeto de Lei que prevê que 10% das vagas do Sine sejam destinadas a mulheres vítimas de violência, mas ainda falta a sanção presidencial. Independente disso, queremos tornar essas vagas uma realidade para as mulheres do município. É desta forma que conseguimos mudar uma realidade de violência vivida por este público”, disse.

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