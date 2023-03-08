Mulheres vítimas de violência terão prioridades em vagas no Sine de Vila Velha

Programa está em diálogo com seis indústrias de confecção do município. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Promover a reinserção de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no mercado de trabalho. Este é o objetivo do programa Sensibilizar para Elas, realizado pelo Sine de Vila Velha, que foi lançado nesta quarta-feira (8), data em que o Dia Internacional da Mulher é celebrado. A iniciativa prevê dar prioridade a este público em vagas disponibilizadas pelas indústrias da área de confecção do município.

De acordo com a Diretora do Sine do município Rogéria Gomes Ramos, o programa prevê a adesão inicial de seis indústrias de confecção do município canela-verde, que disponibilizarão as vagas ainda neste mês para este público.

“Sabemos que a dependência financeira é um grande problema para acabar com a violência doméstica e familiar. Por meio desta parceria com as empresas de confecção, queremos dar preferência a este público e garantir que essas mulheres tenham oportunidades para voltar para o mercado de trabalho e consigam autonomia financeira para sair de situações violentas”, disse a diretora.

As mulheres encaminhadas são aquelas já são acompanhadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDDIM).