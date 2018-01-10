"Tenho parentes no Ourimar... nem os Correios vão lá!", diz leitor

O Condomínio Ourimar, na Serra, foi tema de reportagem especial de Glacieri Carrareto para o Gazeta Online. A repórter foi ao conjunto habitacional para retratar a situação dos moradores que, desde 2016, vivem sob o domínio do tráfico. Houve muita reação dos leitores, indignados com a situação. Confira alguns comentários abaixo:

É verdade!! Tenho parentes lá... Nem os Correios vão lá. De vez em quando aparece uma pessoa assassinada lá. Se você for lá na casa de parentes, tem que falar quem é, de qual bairro você é...

Marcos Aurelio Campos Oliveira

Errada foi a Secretaria de Habitação da Prefeitura da Serra que colocou várias famílias sem a menor infraestrutura. Esse condomínio foi entregue sem CNPJ, sem síndico, sem regras. As famílias que lá estão, muitas vieram de invasão onde não se pagava água, luz, nenhuma taxa, não sabendo viver com as regras de um condomínio. Logo no dia da mudança teve gente que levou criação de galinha, pessoas humildes, trabalhadores que queriam casa em vez de apartamento. Tem uma quantidade de cachorros muito grande, não há limpeza nos blocos, crianças cobram pedágio no portão para carros entrarem. Triste realidade.

Luciene Cassilhas

Estamos reféns dos bandidos, pois as autoridades já perderam essa briga há tempo, até juízes, desembargadores, policiais têm medo do crime organizado, sendo assim não temos a quem recorrer.

Sergio Melo

Aí fico me perguntando: se eu ficar sem pagar água e luz, eles vêm e cortam ela; se eu ficar sem pagar as prestações do meu apartamento, vem a Justiça e toma; fico sem pagar taxa de condomínio, vem intimação de Justiça para pagar, e com eles lá não acontece nada? Lá é tudo fácil assim? Impressionante como funcionam as coisas na mira de uma arma, né?! Cadê prefeitura? Cadê polícia? Cadê secretários? Porque certamente lá existem pessoas honestas que só queriam ter um lugar para morar.

Grazzi Teixeira

Todo mundo sabe que lá é assim, menos a polícia que não? Por que não invadem lá com Exército, civil pra pegar aquele monte de vagabundo? Se a polícia não conseguir pacificar um condomínio, quem dirá um morro ou um bairro.

Tuliana Satriani

Fui a esse condomínio uma vez e fiquei assustada, e olha que sou de comunidade. O que seria o salão de festa é igreja evangélica, é um entra e sai de pessoas estranhas e muitas barracas vendendo de tudo, horrível!

Vilma Morais Morais

Ausência total do Estado em alguns lugares, e presença total do Estado para dificultar nossas vidas.

Renato Sbaraglio Patriarca

Ai, ai... povo falando pra governo, polícia, Exército e tals entrarem lá para botar pra fora os bandidos... até parece que essas autoridades da segurança pública e governo estão ligando pra isso, acordem povo! Eles só pensam em outras coisas, e o povo menos favorecido que se vire com as armas que tem.

Marlene Lene

Isenta o povo de imposto com segurança, já que o Estado não está tendo competência pra prender meia dúzia de delinquentes.

Gilberto Miguel

Olha isso. Que coisa horrível! Muito triste, perderam o controle de tudo... coitados dos moradores de bem... Condomínio tem que ter segurança mesmo, tem que pagar por ela, pois se for esperar pela segurança pública dá nisso aí. Tão bom ser livre...

Cleo Huanderson