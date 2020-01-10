"Tenho dó dos turistas", diz leitora sobre o preço do coco nas praias

Vendedora de coco na Bacutia, em Guarapari Crédito: Siumara Gonçalves

A reportagem de A Gazeta fez um giro pelas principais praias da Grande Vitória e constatou que o preço do coco anda meio salgado neste verão. Na Praia da Bacutia, em Guarapari, o valor chega a R$ 6. Em todos os locais pesquisados foi possível encontrar o coco a R$ 5, e com alguma sorte e determinação, a R$ 4.

Os leitores se manifestaram no perfil da Gazeta no Facebook. Entre reclamações dos abusos cometidos no verão, houve quem defendesse os preços mais altos de verão. Abaixo, uma seleção dos principais comentários encontrados por lá:

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Eu acho um absurdo também o preço, acho que eles querem ganhar no verão o que eles não ganham no inverno porque ninguém vai nas praias. É só levar de casa, simples assim, compra o coco no supermercado, tira a água, põe na garrafinha e leva geladinho. Eu só tenho dó dos turistas, principalmente os mineiros que vêm para o Espírito Santo para curtir praias e são explorados dessa forma. (Neide Andrade)

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Simplesmente só não comprar desses aproveitadores, pois infelizmente muitos querem ficar ricos. Comprem uma caixa térmica e um gelinho no mercado e leva. Ou comprem em outros lugares mais em conta. (Jovani Rosa Stoffel)

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O melhor que tá tendo é comprar o coco no kilão a R$ 2, colocar em uma garrafa e levar na caixa térmica... com R$ 6 toma quase dois litros de água. ( Monique Reboli )

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Não compro nada em praias levo tudo, tenho 3 coqueiros no meu quintal e ninguém gosta. Deixo madurar e dou pros meus vizinhos. (Mary Lety Schneider)

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Espírito Santo, Estado completo que tem mar, montanha, mas que nós moradores não conseguimos usufruir de nada, pois tudo é um roubo, levo tudo de casa, bem mais em conta e com qualidade. (Bia Alves)

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Acho engraçado uma coisa, o mesmo que fala que está caro aqui viaja para outros Estados e chega a pagar uma nota nas coisas e não reclama. Vai entender. (Ronieli Lourenço)

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Brasil é o lugar onde o brasileiro quer levar vantagem em tudo... Só não comprar. (Mattedi Kju)

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Eu tenho um quiosque na praia dos Castelhano em Anchieta. Nós compramos o coco do caminhão a R$ 2,50. (Coloca funcionários, água, luz ou gelo, taxa de cartão na maioria das vendas). Não tem como vender por menos de R$ 5. Acho que o preço está justo (5, 6 reais). (Ragner da Matta)

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Caramba, coco no atacado por R$ 2,50? Esse coco está vindo de alguma ilha do Caribe? (Raphael Silva)

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É amigão.... Procura um outro fornecedor. Dê um pulo no Ceasa. Lá o senhor vai encontrar um preço mais em conta. Semana passada, o coco estava entre R$ 1,00 e 1,20. (Cleberson Ferreira)

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Acho justo, vai plantar um pé de coco pra ver quanto demora a dar um coco... justíssimo!! Não quer pagar R$ 6,, toma água comum da torneira, é a mais barata. (Lucimar Bonela)

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Era pra valer mais, assim dariam mais valor àqueles que trabalham na roça para produzir os alimentos! (Jhonatan Volkers)

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Tá barato demais, cerveja e whisky são bem mais caros e ninguém reclama, todo mundo compra bastante e com alegria... (Eduardo Martins Casteluber)

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Gente... compra quem quer, paga quem pode... difícil é se colocar no lugar do povão la no sol quente o dia todo em pé trabalhando... (Ana Maria Maestri)

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Mais caro e mais quente, melhor comprar picolé que vai estar sempre gelado. (Danilo Monteiro)

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