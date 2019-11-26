TCES vai bancar hospedagem em hotel quatro-estrelas para convidados

Sede do Tribunal de Contas: licitação para hospedagem de R$ 20,5 mil Crédito: Vitor Jubini

O Tribunal de Contas do Estado vai bancar, no mínimo, hospedagem em hotel quatro estrelas para acomodação de palestrantes, instrutores e outros que venham a convite para atender as necessidades deste Tribunal de Contas. O edital de licitação do órgão, válido por um ano, prevê gasto com até 60 diárias, com valor máximo total de R$ 20.561,95. Uma empresa, a ser contratada por concorrência, vai intermediar esses agenciamentos.

O edital estabelece que as hospedagens deverão acontecer em estabelecimentos nas “imediações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e do aeroporto de Vitória, preferencialmente na orla do Município de Vitória, especificamente nos bairros da Praia do Suá, Ilha do Boi, Enseada do Suá, Praia do Canto, Jardim da Penha ou Mata da Praia, visando facilitar a locomoção (de acordo com a programação do evento realizado pelo TCEES), assim como evitar a implicação de maior custo com combustível e pagamento de taxas de pedágio.”

ANTIALÉRGICO

O mesmo edital estabelece que o serviço de hotelaria deve ser oferecido em hotel de no mínimo quatro estrelas, “sendo que a suíte deve ter: varanda; cama de casal, ar-condicionado, frigobar suprido de água e refrigerante, telefone, acesso gratuito à internet, TV a cabo, piso antialérgico, mesa de trabalho, cofre, cortinas ou persianas em bom estado de conservação e roupas de cama e banho de boa qualidade.”

A Corte está disposta a oferecer dois tipos de hospedagem para os seus convidados. A primeira, que prevê gasto com até 20 diárias, aponta quarto individual e com direito a duas refeições para o ocupante (café da manhã, almoço ou jantar). Trata-se de um valor máximo permitido de R$ 6.696,75.