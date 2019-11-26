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Leonel Ximenes

TCES vai bancar hospedagem em hotel quatro-estrelas para convidados

Tribunal de Contas lançou licitação para acomodar seus convidados e palestrantes

Públicado em 

26 nov 2019 às 04:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede do Tribunal de Contas: licitação para hospedagem de R$ 20,5 mil Crédito: Vitor Jubini
O Tribunal de Contas do Estado vai bancar, no mínimo, hospedagem em hotel quatro estrelas para acomodação de palestrantes, instrutores e outros que venham a convite para atender as necessidades deste Tribunal de Contas. O edital de licitação do órgão, válido por um ano,  prevê gasto com até 60 diárias, com valor máximo total de R$ 20.561,95. Uma empresa, a ser contratada por concorrência, vai intermediar esses agenciamentos.
O edital estabelece que as hospedagens deverão acontecer em estabelecimentos nas “imediações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e do aeroporto de Vitória, preferencialmente na orla do Município de Vitória, especificamente nos bairros da Praia do Suá, Ilha do Boi, Enseada do Suá, Praia do Canto, Jardim da Penha ou Mata da Praia, visando facilitar a locomoção (de acordo com a programação do evento realizado pelo TCEES), assim como evitar a implicação de maior custo com combustível e pagamento de taxas de pedágio.”

ANTIALÉRGICO

O mesmo edital estabelece que o serviço de hotelaria deve ser oferecido em hotel de no mínimo quatro estrelas, “sendo que a suíte deve ter: varanda; cama de casal, ar-condicionado, frigobar suprido de água e refrigerante, telefone, acesso gratuito à internet, TV a cabo, piso antialérgico, mesa de trabalho, cofre, cortinas ou persianas em bom estado de conservação e roupas de cama e banho de boa qualidade.”
A Corte está disposta a oferecer dois tipos de hospedagem para os seus convidados. A primeira, que prevê gasto com até 20 diárias, aponta quarto individual e com direito a duas refeições para o ocupante (café da manhã, almoço ou jantar). Trata-se de um valor máximo permitido de R$ 6.696,75.
A segunda, por sua vez, também dá direito a quarto individual e mais três refeições (café da manhã, almoço e jantar). Para esta modalidade estão previstas 40 diárias. Para ninguém morrer de sede, quatro garrafas de 350 ml deverão ficar no frigobar de cada hóspede. A execução dos serviços de hospedagem ocorrerá sob demanda. O gasto permitido é de até R$ 13.865,20.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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