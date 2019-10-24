Tayana Dantas desiste de ser candidata à Prefeitura de Vila Velha

Tayana Dantas, entre Luciano Rezende, Fabrício Gandini e Josias da Vitória, em seu ato de filiação, na Câmara de Vitória Crédito: Divulgação/Cidadania

Empreendedora e filha do proprietário da UVV, Tayana Dantas desistiu de concorrer à Prefeitura de Vila Velha em 2020.

Formada em Artes Cênicas pela PUC-RJ e pós-graduada em Administração pelo Insper, Tayana participa de alguns movimentos cívico-políticos, como o Vila Nova, em âmbito municipal, o Livres e o RenovaBR, em âmbito nacional. No caso do último, ela é uma dos pouco mais de 50 candidatos capixabas selecionados para participar da segunda edição do curso de formação de líderes políticos, voltada para as eleições municipais do ano que vem.

A desistência de Tayana foi informada por ela própria em uma carta endereçada a outros participantes do Livres, à qual a coluna teve acesso. Nela, a agora ex-pré-candidata expõe as suas razões. Em resumo, alega questões pessoais e acadêmicas.

“Nesse momento, considero que preciso ajustar algumas coisas para que meu propósito de ajudar o coletivo não machuque aqueles que mais amo, e é verdade que eles foram muito machucados nesse processo [de pré-candidatura].”

Após o anúncio da pré-candidatura, Tayana foi alvo, por exemplo, de um vídeo descontextualizado, disseminado pelas redes sociais, com uma cena de sexo da personagem interpretada por ela em um longa-metragem, na época em que ainda trabalhava como atriz.

“Muita gente incrivelmente inspiradora entrou na minha vida e muita gente sem caráter e maluca também, sejamos honestos (risos)”, escreveu ela para os companheiros do Livres.

Tayana também diz ter optado por fazer um MBA nos Estados Unidos e “postergar um pouco a minha candidatura”. Assim, indica que o desejo de disputar a sua primeira eleição só foi adiado por alguns anos. Nos bastidores políticos, há quem aposte em uma candidatura dela a deputada estadual em 2022. Na carta, ela deixa claro que a desistência não significa que se afastará da militância política.

“Não estou desistindo da política nem de Vila Velha, continuarei ativa e pretendo me candidatar em breve. Tenho plena convicção de que os ataques aos meus sempre ocorrerão, mas preciso prepará-los melhor nesse sentido, para que os machucados não sejam profundos.”

Ela esclarece, ainda, que, embora não como candidata, pretende ter atuação intensa na próxima eleição em Vila Velha, apoiando algum candidato.