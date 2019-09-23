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Sequestro

Taxista colocado em porta-malas por bandidos consegue fugir no ES

A vítima conseguiu abrir o porta-malas e fugir dos criminosos, em Vila Velha

Publicado em 

23 set 2019 às 13:47

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 13:47

 
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Um taxista foi sequestrado por dois criminosos e colocado no porta-malas do próprio veículo, na tarde desta segunda-feira (23), no bairro Santa Paula, em Vila Velha.
De acordo com o Cabo Ramos, que está trabalhando na ocorrência, o taxista foi abordado pelos suspeitos e colocado no porta-malas do carro e, ao chegar ao bairro São Conrado, no município, ele teria saltado do veículo em movimento.
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O cabo contou ainda que depois de fugir dos criminosos, a vítima chamou a polícia. “Assim que pulou ele viu uma viatura passando do outro lado da rua, pediu ajuda e passou as características do veículo. Daí, a guarnição localizou o carro e seguiu os suspeitos.
Taxista colocado em porta-malas por bandidos conseguiu fugir Crédito: Fernando Madeira
Segundo informações do cabo Ramos, ao perceber que estavam sendo seguidos pela polícia, os criminosos abandonaram o carro. “Eles viram a viatura e abandonaram o carro no meio da rua e tentaram fugir a pé, mas os militares alcançaram e detiveram os dois”.
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Segundo a vítima, os dois suspeitos estavam acompanhados de outras duas mulheres. Ele estava no ponto de táxi, próximo ao terminal de Itaciba, em Cariacica quando os casais se aproximaram. “Eles disseram que queriam ir ao terminal do Ibes, em Vila Velha. No caminho eles pediram para mudar a rota, então, fomos parar em Santa Paula”.
Foi no Bairro santa Paula, já em Vila Velha, que os suspeitos mandaram o taxista entrar em uma estrada de chão. “Um deles fingiu estar ao celular com a mãe. Falava que já estava chegando. Mas em determinado momento ele me mandou retornar com o carro e anunciou o assalto apontando a arma para mim, depois pediu meus pertencer e mandou sair do carro porque eu ficaria no porta-malas”.
“PENSEI QUE FOSSE MORRER”, DIZ VÍTIMA
“Quando entre no porta-malas, achei que fosse morrer. O que passava pela minha cabeça é que eles me levariam para um lugar deserto para me matar”, contou o taxista.
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Ainda de acordo com ele, foi possível abrir o porta-malas por dentro, o que teria o salvado. “Eu abri por dentro e fiquei observando para onde estávamos indo, mas teve um momento que o bandido passou em um lugar que a porta abriu e bateu. Ele parou o carro e trancou o porta-malas de novo”, contou.
Taxista colocado em porta-malas por bandidos conseguiu fugir Crédito: Fernando Madeira
A vítima destacou que não desistiu e conseguiu abrir o compartimento pela segunda vez. “Eu abri de novo, tive mais cuidado, deixei só uma ‘gretinha’ para eu conseguir enxergar e esperei ir para o asfalto perto de um lugar movimentado”.
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O lugar escolhido para pular do veículo em movimento foi São Conrado, no município. “Quando vi um movimento maior de casa eu pulei de vez, quando atravessei a rua tinha uma viatura passando, eu chamei e disse o que tinha acontecido e os policiais logo foram atrás”, disse.
Segundo o cabo Ramos, os suspeitos foram localizados e encaminhados à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, já as duas mulheres fugiram.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência segue em andamento.

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