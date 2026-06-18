Taça EDP das Comunidades 2026: confira os jogos da primeira rodada

O pontapé inicial para a Taça EDP das Comunidades 2026 será dado neste sábado (20). A abertura oficial da competição vai acontecer no Campo Canarinho, em Feu Rosa, na Serra, com programação tendo previsão de início às 8h, com a apresentação das equipes classificadas e cerimônia de abertura. Na sequência, a bola rola para os primeiros confrontos da edição de 2026, com seis confrontos.





Já no domingo (21), a bola rola mais uma vez em dois locais diferentes. O Campo de Eldorado, na Serra, receberá cinco jogos, à partir das 8h, enquanto o Campo do Racing, em São Pedro, Vitória, será o palco de nove jogos ao longo de todo o dia. Este será o início da caminhada dos times em busca do título da maior competição de comunidades do Espírito Santo.



