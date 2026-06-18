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Pontapé inicial

Taça EDP das Comunidades 2026: confira os jogos da primeira rodada

Os bairros de Feu Rosa e Eldorado, na Serra, e São Pedro, em Vitória, vão receber as partidas neste fim de semana

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 16:43

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

18 jun 2026 às 16:43
Taça EDP das Comunidades 2025
Vitor Jubini

O pontapé inicial para a Taça EDP das Comunidades 2026 será dado neste sábado (20). A abertura oficial da competição vai acontecer no Campo Canarinho, em Feu Rosa, na Serra, com programação tendo previsão de início às 8h, com a apresentação das equipes classificadas e cerimônia de abertura. Na sequência, a bola rola para os primeiros confrontos da edição de 2026, com seis confrontos.


Já no domingo (21), a bola rola mais uma vez em dois locais diferentes. O Campo de Eldorado, na Serra, receberá cinco jogos, à partir das 8h, enquanto o Campo do Racing, em São Pedro, Vitória, será o palco de nove jogos ao longo de todo o dia. Este será o início da caminhada dos times em busca do título da maior competição de comunidades do Espírito Santo.


Confira os jogos de sábado (20):


Rodada 1 - Campo Canarinho

Endereço: R. Espírito Santo, S/N - Feu Rosa, Serra - ES, 29172-620


08:00 | ABERTURA

09:00 | Bairro da Penha x Nova Rosa da Penha (Feminino)

10:00 | Comunidades Originárias x Nova Almeida (Masculino)

12:00 | Goiabeiras x Comunidades Originárias (Feminino)

13:00 | Nova Rosa da Penha x Santa Terezinha (Masculino)

14:00 | Mucuri x Santana (Masculino)

15:00 | Central Carapina x Serra Dourada (Masculino)


Cerimônia de sorteio das chaves da Taça EDP das Comunidades 2026
Vinícius Lima

Confira os jogos de domingo (21):


Rodada 1 - Campo Racing

Endereço: R. Felicidade Corrêa dos Santos, 1360-1376 - Ilha das Caieiras, Vitória - ES, 29032-118


08:00 | São Pedro x Barramares (Masculino)

09:00 | Bela Vista x São Geraldo (Feminino)

10:00 | São Geraldo x Jabaeté (Masculino)

11:00 | Bela Vista x Perocão (Masculino)

12:00 | Areinha x Nova Bethânia (Masculino)

13:00 | Padre Gabriel x Ibes (Masculino)

14:00 | Morro da Garrafa x Alvorada (Masculino)

15:00 | Rio Marinho x Dom João Batista (Masculino)

16:00 | Vista Mar x Jardim Botânico (Masculino)


Rodada 1 - Campo de Eldorado

Endereço: R. Rio Marinho, 55 - Eldorado, Serra - ES, 29169-290


08:00 | Eldorado x Vila Nova de Colares (Masculino)

09:00 | Eldorado  x Vale Encantado (Feminino)

10:00 | Barcelona x Parque Residencial Tubarão (Masculino)

11:00 | Planalto Serrano x Praia de Carapebus (Masculino)

12:00 | Residencial Vista do Mestre x Palmeiras (Masculino)


Taça EDP das Comunidades
João Barbosa

Cronograma Taça EDP das Comunidades 2026


22/04 - Lançamento do projeto na Rede Gazeta ✓

22/04 a 03/05 - Inscrições das comunidades ✓

07/05 - Divulgação das comunidades ✓

14/05 – Congresso Técnico ✓

23, 24, 30 e 31/05 - Peneiras

16/06 - Sorteio das Chaves

20/06 - Jogo de Abertura

21, 27 e 28/06 - Jogos Classificatórios

04/07 - Oitavas de Final

12/07 - Quartas de Final

17/07 - Semifinal

26/07 – Final - Previsão de inicio da premiação: 12h

02/08 – Churrascão da Torcida Campeã

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