Definidas as semifinalistas da Taça EDP das Comunidades 2024

Na tarde deste domingo (1), foram definidas as equipes femininas classificadas para a semifinal da Taça EDP das Comunidades 2024. Ao final das quatro partidas, Bairro da Penha, Rio Marinho, São Francisco e Jardim Guadalajara derrotaram seus adversários no tempo normal e garantiram passagem para a próxima fase, onde vão disputar uma vaga na grande final do feminino.
Os confrontos das quartas de final feminina
O dia começou com a vitória da equipe de Bairro da Penha sobre Serra Dourada pelo placar de 3 a 0. Depois, Rio Marinho entrou em campo e derrotou a equipe de Jesus de Nazareth. O time de Vila Velha não tomou conhecimento das adversárias e aplicou uma goelada de 7 a 0.
Na parte da tarde, foi a vez de São Francisco derrotar a equipe de Muquiçaba pelo placar de 3 a 1. Para fechar o dia, outra goleada: Jardim Guadalaraja derrotou Nova Rosa da Penha pelo placar de 4 a 0.
Na semifinal, Bairro da Penha e Rio Marinho vão disputar uma das vagas para a grande decisão da Taça EDP das Comunidades 2024, enquanto São Francisco e Jardim Guadalaraja vão se enfrentar em busca da outra vaga.
Treinador da equipe de São Francisco, Paulo Roberto elogiou a dedicação das suas atletas e afirmou que o momento é de preparação ao longo da semana. "Vamos melhorar, acertar alguns erros que nós cometemos no jogo de hoje, principalmente defensivos, e que venha a semifinal", declarou.
Já Luciano Tadino, treinador da equipe de Rio Marinho, elogiou a aplicação tática da equipe e afirma que o foco já está no próximo adversário. "Cada fase que passa vai se afunilando mais a competição, as equipes ficam mais qualificadas e assim os jogos ficam mais apertados. Agora é seguir a preparação para podermos atingir nosso objetivo", analisou.
Próximos passos
Agora, as equipes classificadas terão a semana completa para se preparar e descansar, já que as semifinais estão marcadas para o dia 7 de dezembro.
FEMININO
Bairro da Penha x Rio Marinho
São Francisco x Jardim Guadalajara
Aplicativo da competição
Os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos atráves do aplicativo da competição, disponível para iOS e Android.
- BAIXE AQUI O APLICATIVO DA TAÇA EDP DAS COMUNIDADES
Android
Cronograma da Taça EDP das Comunidades 2024
➣ 07/12 - Semifinal
➣ 08/12 - Disputa pelo 3º lugar
➣ 14/12 - Finais
Premiação
Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.
Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.
Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.
A Taça EDP das Comunidades
Para além das quatro linhas, a competição, promovida pela Central das Comunidades (CDC), elabora ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores.
O campeonato, tradição entre jovens atletas que buscam no futebol a inspiração para a realização de seus sonhos, é uma parceria da Rede Gazeta com a Central das Comunidades, com a EDP e com o Governo do Espírito Santo, através da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).