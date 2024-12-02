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Decisão

Definidas as semifinalistas da Taça EDP das Comunidades 2024

Na tarde deste domingo (1), quatro equipes venceram seus confrontos e avançaram para a próxima fase da competição

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 20:44

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

02 dez 2024 às 20:44
Disputas no feminino da Taça EDP das Comunidades 2024 foram marcados por muitos gols marcados
Disputas no feminino da Taça EDP das Comunidades 2024 foram marcados por muitos gols marcados Crédito: Breno Coelho
 Na tarde deste domingo (1), foram definidas as equipes femininas classificadas para a semifinal da Taça EDP das Comunidades 2024. Ao final das quatro partidas, Bairro da Penha, Rio Marinho, São Francisco e Jardim Guadalajara derrotaram seus adversários no tempo normal e garantiram passagem para a próxima fase, onde vão disputar uma vaga na grande final do feminino. 

Os confrontos das quartas de final feminina

O dia começou com a vitória da equipe de Bairro da Penha sobre Serra Dourada pelo placar de 3 a 0. Depois, Rio Marinho entrou em campo e derrotou a equipe de Jesus de Nazareth. O time de Vila Velha não tomou conhecimento das adversárias e aplicou uma goelada de 7 a 0. 
 Na parte da tarde, foi a vez de São Francisco derrotar a equipe de Muquiçaba pelo placar de 3 a 1. Para fechar o dia, outra goleada: Jardim Guadalaraja derrotou Nova Rosa da Penha pelo placar de 4 a 0. 
Na semifinal, Bairro da Penha e Rio Marinho vão disputar uma das vagas para a grande decisão da Taça EDP das Comunidades 2024, enquanto São Francisco e Jardim Guadalaraja vão se enfrentar em busca da outra vaga. 
Treinador da equipe de São Francisco, Paulo Roberto elogiou a dedicação das suas atletas e afirmou que o momento é de preparação ao longo da semana. "Vamos melhorar, acertar alguns erros que nós cometemos no jogo de hoje, principalmente defensivos, e que venha a semifinal", declarou. 
Já Luciano Tadino, treinador da equipe de Rio Marinho, elogiou a aplicação tática da equipe e afirma que o foco já está no próximo adversário. "Cada fase que passa vai se afunilando mais a competição, as equipes ficam mais qualificadas e assim os jogos ficam mais apertados. Agora é seguir a preparação para podermos atingir nosso objetivo", analisou. 

Próximos passos

Agora, as equipes classificadas terão a semana completa para se preparar e descansar, já que as semifinais estão marcadas para o dia 7 de dezembro. 

FEMININO

Bairro da Penha x Rio Marinho

São Francisco x Jardim Guadalajara

Aplicativo da competição

Os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos atráves do aplicativo da competição, disponível para iOS e Android.
  • BAIXE AQUI O APLICATIVO DA TAÇA EDP DAS COMUNIDADES
iOS (Iphone)
Android

Cronograma da Taça EDP das Comunidades 2024

➣ 07/12 - Semifinal

 ➣ 08/12 - Disputa pelo 3º lugar

 ➣ 14/12 - Finais

Premiação

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.
Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.
Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

A Taça EDP das Comunidades

Para além das quatro linhas, a competição, promovida pela Central das Comunidades (CDC), elabora ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores.
O campeonato, tradição entre jovens atletas que buscam no futebol a inspiração para a realização de seus sonhos, é uma parceria da Rede Gazeta com a Central das Comunidades, com a EDP e com o Governo do Espírito Santo, através da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

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