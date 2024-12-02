Definidas as semifinalistas da Taça EDP das Comunidades 2024

Disputas no feminino da Taça EDP das Comunidades 2024 foram marcados por muitos gols marcados Crédito: Breno Coelho

Na tarde deste domingo (1), foram definidas as equipes femininas classificadas para a semifinal da Taça EDP das Comunidades 2024. Ao final das quatro partidas, Bairro da Penha, Rio Marinho, São Francisco e Jardim Guadalajara derrotaram seus adversários no tempo normal e garantiram passagem para a próxima fase, onde vão disputar uma vaga na grande final do feminino.

Os confrontos das quartas de final feminina

O dia começou com a vitória da equipe de Bairro da Penha sobre Serra Dourada pelo placar de 3 a 0. Depois, Rio Marinho entrou em campo e derrotou a equipe de Jesus de Nazareth. O time de Vila Velha não tomou conhecimento das adversárias e aplicou uma goelada de 7 a 0.

Na parte da tarde, foi a vez de São Francisco derrotar a equipe de Muquiçaba pelo placar de 3 a 1. Para fechar o dia, outra goleada: Jardim Guadalaraja derrotou Nova Rosa da Penha pelo placar de 4 a 0.

Na semifinal, Bairro da Penha e Rio Marinho vão disputar uma das vagas para a grande decisão da Taça EDP das Comunidades 2024, enquanto São Francisco e Jardim Guadalaraja vão se enfrentar em busca da outra vaga.

Treinador da equipe de São Francisco, Paulo Roberto elogiou a dedicação das suas atletas e afirmou que o momento é de preparação ao longo da semana. "Vamos melhorar, acertar alguns erros que nós cometemos no jogo de hoje, principalmente defensivos, e que venha a semifinal", declarou.

Já Luciano Tadino, treinador da equipe de Rio Marinho, elogiou a aplicação tática da equipe e afirma que o foco já está no próximo adversário. "Cada fase que passa vai se afunilando mais a competição, as equipes ficam mais qualificadas e assim os jogos ficam mais apertados. Agora é seguir a preparação para podermos atingir nosso objetivo", analisou.

Próximos passos

Agora, as equipes classificadas terão a semana completa para se preparar e descansar, já que as semifinais estão marcadas para o dia 7 de dezembro.

FEMININO Bairro da Penha x Rio Marinho

São Francisco x Jardim Guadalajara



Aplicativo da competição

Os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos atráves do aplicativo da competição, disponível para iOS e Android.

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Cronograma da Taça EDP das Comunidades 2024 ➣ 07/12 - Semifinal ➣ 08/12 - Disputa pelo 3º lugar ➣ 14/12 - Finais

Premiação

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.

Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.

Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

A Taça EDP das Comunidades