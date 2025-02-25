Pix por aproximação começa a valer nesta semana; entenda como funciona

O Pix passará a ter uma nova funcionalidade Crédito: Reprodução/Agência Brasil

Meio de pagamento mais utilizado no Brasil, o Pix — sistema instantâneo criado pelo Banco Central — vai ganhar uma nova funcionalidade a partir de sexta-feira (28), quando as instituições financeiras passarão a disponibilizar o Pix por aproximação aos clientes.

Segundo o Banco Central , a nova modalidade é equivalente à aproximação sem contato que atualmente é feita com os cartões de crédito e de débito. Assim, será possível fazer um Pix aproximando o seu celular da maquininha por meio do aplicativo do banco ou usando uma carteira digital oferecida por instituições autorizadas pelo Banco Central.

A nova opção foi pensada para ser uma forma de pagamento mais rápida e simples que o Pix por QR Code, pois será possível fazer a transferência até mesmo sem abrir o aplicativo do banco.

Inicialmente, as transações terão um valor máximo padronizado de R$ 500, mas o valor máximo de transação por dia poderá ser alterado.

Como vai funcionar

Para ativar o Pix por aproximação em uma carteira digital, é necessário vincular sua conta a essa carteira, parecido com o que se faz com os cartões de pagamento.

No momento da vinculação da conta, você será automaticamente direcionado para a instituição onde possui conta para confirmar essa autorização.



Após a vinculação da sua conta, no momento do pagamento, basta você optar pelo pagamento por Pix, aproximar o seu celular, revisar se as informações do pagamento estão corretas e confirmar.



Inicialmente, as transações terão um valor máximo padronizado de R$ 500. Se quiser, você pode diminuir esse valor por transação e, também, criar um valor máximo por dia.



Ainda segundo o Banco Central, as outras formas de iniciação, como a chave e o QR Code continuam existindo. A nova funcionalidade é de disponibilidade facultativa, tanto para carteiras digitais, quanto para bancos e para provedores de maquininhas.