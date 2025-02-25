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Pagamento

Pix por aproximação começa a valer nesta semana; entenda como funciona

Equivalente à aproximação sem contato que atualmente é feita com os cartões de crédito e de débito, a nova modalidade de pagamento estará disponível na sexta-feira (28)

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 10:16

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

25 fev 2025 às 10:16
Pix não será taxado pelaReceira
O Pix passará a ter uma nova funcionalidade  Crédito: Reprodução/Agência Brasil
Meio de pagamento mais utilizado no Brasil, o Pix — sistema instantâneo criado pelo Banco Central — vai ganhar uma nova funcionalidade a partir de sexta-feira (28), quando as instituições financeiras passarão a disponibilizar o Pix por aproximação aos clientes.
Segundo o Banco Central, a nova modalidade é equivalente à aproximação sem contato que atualmente é feita com os cartões de crédito e de débito. Assim, será possível fazer um Pix aproximando o seu celular da maquininha por meio do aplicativo do banco ou usando uma carteira digital oferecida por instituições autorizadas pelo Banco Central. 

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A nova opção foi pensada para ser uma forma de pagamento mais rápida e simples que o Pix por QR Code, pois será possível fazer a transferência até mesmo sem abrir o aplicativo do banco. 
Inicialmente, as transações terão um valor máximo padronizado de R$ 500, mas o valor máximo de transação por dia poderá ser alterado. 

Como vai funcionar

  • Para ativar o Pix por aproximação em uma carteira digital, é necessário vincular sua conta a essa carteira, parecido com o que se faz com os cartões de pagamento. 
  • No momento da vinculação da conta, você será automaticamente direcionado para a instituição onde possui conta para confirmar essa autorização.
  • Após a vinculação da sua conta, no momento do pagamento, basta você optar pelo pagamento por Pix, aproximar o seu celular, revisar se as informações do pagamento estão corretas e confirmar.
  • Inicialmente, as transações terão um valor máximo padronizado de R$ 500. Se quiser, você pode diminuir esse valor por transação e, também, criar um valor máximo por dia.
Ainda segundo o Banco Central, as outras formas de iniciação, como a chave e o QR Code continuam existindo. A nova funcionalidade é de disponibilidade facultativa, tanto para carteiras digitais, quanto para bancos e para provedores de maquininhas.
Portanto, consulte seu banco para saber se a funcionalidade está disponível em seu aplicativo ou em alguma carteira digital. Além disso, o Pix por aproximação é possível apenas em maquininhas habilitadas.

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