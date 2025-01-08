FGTS: confira datas para fazer o saque-aniversário em 2025

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito dos trabalhadores com emprego formal no país. Todos os meses os empregadores destinam o valor de 8% do salário de cada empregado em uma conta na Caixa Econômica Federal. Este valor pode ser sacado pelo trabalhador em duas modalidades: o Saque-Rescisão e o Saque-Aniversário.

O Saque-Rescisão é o tipo de saque padrão do FGTS, quando o resgate do valor total da conta é disponibilizado para o trabalhador em caso de demissão sem justa causa, incluindo a multa rescisória. Este valor também pode ser retirado do banco em casos de afastamento por doenças graves, desastres naturais, aposentadoria entre outras condições que permitem o acesso ao benefício e que podem ser encontradas no site oficial da Caixa Econômica Federal.

O Saque-Aniversário é uma modalidade opcional, onde o trabalhador pode escolher se quer retirar parte do valor da conta no mês do seu nascimento. Se esta for a modalidade escolhida, o funcionário abre mão de receber o valor total disponível na conta no caso de ser demitido sem justa causa. Por este motivo, é preciso ter certeza de que este tipo de saque não vai comprometer suas finanças e estar ciente de que não será possível recorrer ao benefício do Saque-Rescisório.

