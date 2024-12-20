Confira dicas para gastar menos durante a viagem de verão

Uma das dicas para economizar é fugir de destinos muito procurados na alta temporada Crédito: Raphael Biscaldi/Unsplash

As férias escolares já chegaram e o verão está vindo aí a partir deste sábado (21), assim como o recesso de fim de ano para muitos profissionais. Para quem curte viajar, é uma ótima oportunidade de fugir da rotina, conhecer uma lugar novo, revisitar um destino antigo ou até mesmo para sair do país. Pensando nisso, a Tá no Lucro – nova editoria de A Gazeta – reuniu especialistas para darem dicas a quem quer tirar uma viagem do papel e aproveitar as férias sem pesar no bolso.

As orientações incluem como economizar nas passagens, escolher destinos e opções para viajar com crianças. A fundadora da Agência Pozzi Viagens, Flavia Pozzi, o comentarista de viagens da CBN Vitória, Edson Ruy, e a jornalista e criadora de conteúdo Grazieli Esposti dão 10 dicas para os leitores de AG. Confira:

1. Defina um orçamento

A fundadora da Agência Pozzi Viagens, Flávia Pozzi, destaca a importância de definir um orçamento antes de qualquer coisa. “O primeiro passo é ter em mente quanto é possível gastar nessa viagem. É importante definir um custo por pessoa e quantas pessoas vão na viagem para ter um orçamento claro do que cada família pode gastar”, explica.

2. Estabeleça prioridades

A segunda dica é saber quais são suas prioridades em uma viagem. Isto é, decidir o que você está disposto a abrir mão para economizar, e o que é inegociável. Por exemplo, você prefere investir em uma hospedagem mais confortável e escolher um meio de transporte mais econômico ou o inverso? “A ideia é que sempre haja um equilíbrio na hora de economizar e estabelecer o que é mais importante na viagem. Se você prioriza ir a bons restaurantes, vale a pena abrir mão de hospedagens mais caras, por exemplo” comenta.

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3. Tente economizar nas passagens

Comprando as passagens em cima da hora, dificilmente é possível conseguir preços baixos. Portanto, optar por meios de transporte mais econômicos pode ajudar a reduzir a despesa, como ônibus, carro ou trem. Além disso, alguns sites dão a opção de selecionar um intervalo de dias que você está disponível, em vez de selecionar um dia específico, para tentar encontrar passagens mais baratas.



Caso o avião ainda seja a melhor opção, optar por viajar em horários menos escolhidos, como os da madrugada, e também por voos com conexões pode ajudar a encontrar melhores preços nas passagens. Outra dica é usar sites e ferramentas que fazem o monitoramento e comparação do preço dos bilhetes aéreos, para achar o menor preço.

4. Escolha destinos com boas opções de passeios gratuitos

Na hora de montar um roteiro de viagem, busque passeios de graça para compor a programação. Em grande parte das cidades turísticas, é possível encontrar opções gratuitas ou de baixo custo, como praias e reservas naturais, ou culturais, como museus e monumentos. É uma boa pedida para conhecer a beleza e a história local, sem pesar no bolso.

5. Fuja dos destinos mais óbvios

Nesta época do ano, destinos com praias muito famosas, como Rio de Janeiro, Fortaleza (CE), Porto Seguro (BA) ou Natal (RN), por exemplo, são muito procuradas, o que faz com que toda a economia local tenha um aumento de preços, esperando a alta temporada. Com isso, gastos com passagens, hospedagens e alimentação podem ter um aumento significativo de preço nesses lugares. Pensando nisso, escolher destinos menos óbvios pode ajudar tanto a poupar dinheiro quanto a proporcionar uma viagem mais tranquila.

O comentarista de viagens da CBN Vitória, Edson Ruy, aconselha a buscar destinos que não estão em alta temporada no verão. “A região de montanha, Santa Catarina, ou Curitiba (PR), que é uma cidade que tem uma tarifa mais baixa por exemplo. A dica é buscar destinos que sejam fora da sazonalidade” sugere.

6. Optar por viajar em cruzeiros

Para quem pode ousar um pouco mais no orçamento da viagem, os cruzeiros – nacionais ou internacionais – são alternativas. “Nesta época, temos muitos navios na costa brasileira. Em maioria, saem do porto do Rio de Janeiro ou de Santos e têm tarifas super reduzidas”, explica Ruy.



Nos cruzeiros, você pode escolher o pacote all inclusive – que inclui a hospedagem, alimentação e bebidas, além das programações do navio. “O navio já tem todas as refeições incluídas, e você tem a opção de comprar o pacote de bebida, o que vai fazer que a sua viagem esteja bem programada, e sem riscos de ter surpresa com os gastos do cartão de crédito” completa Além disso, esse tipo de viagem tem outra vantagem: as paradas.

Os destinos mais comuns são Buenos Aires, na Argentina, que, apesar de ser uma viagem internacional, costuma ser mais em conta do que os outros, e cidades do Nordeste. Nessas pausas, os viajantes podem turistar pelas cidades por onde passa o navio.

7. Faça viagens dentro do Estado

Uma alternativa para quem não quer deixar de viajar, mas não abre mão da economia, é ir para outras cidades, só que dentro do próprio Estado onde mora. Por serem mais próximas, é possível ir de carro ou ônibus e economizar nas passagens. A jornalista Grazieli Esposti, criadora do perfil do Instagram Mamães Capixabas, faz conteúdo com dicas de programações para fazer com as crianças.

“Uma dica é escolher um passeio aqui mesmo, dentro do Estado. A gente tem lugares lindos, desde montanhas e praias, e muitas vezes não valorizamos isso. Pedra Azul, por exemplo, sempre tem algo diferente a fazer. Tem programação muito variada, dá pra fazer rafting, subir a própria Pedra Azul, tem passeio a cavalo, várias coisas. Você precisa dar uma pesquisada e montar um roteiro bacana dentro dos seus gostos pessoais e da sua família, e sempre respeitando a faixa etária também”, detalha a jornalista.

8. Saia da caixa e esteja aberto às opções

Às vezes, o que está impossibilitando que a viagem em família saia do papel é o planejamento excessivo e com um destino muito específico. “A gente pode estar querendo fazer algo muito extraordinário, mas as crianças aproveitam muito mais ou tanto quanto fazendo um passeio aqui por perto”, diz Grazieli Esposti.

Pense em opções diferentes, como rotas de ecoturismo, lugares próprios para acampamentos e até mesmo um bate e volta no Estado vizinho. “Uma saída bacana é ir para Resplendor, que é aqui perto, em Minas Gerais, e dá para ir de trem, por agência ou por conta própria. Se você não quiser nem dormir, pode voltar para casa no mesmo e dia e não ter despesa com hospedagem.”, completa.

9. Use as acomodações a seu favor

Outra dica que pode contribuir com a economia é escolher acomodações que permitam que você prepare as próprias refeições, como casas e apartamentos que podem ser alugados por um pequeno período. Dessa forma, é possível gastar bem menos ao fazer um lanche ou tomar café da manhã, por exemplo. Para viagens com muitas pessoas, a redução de gastos é ainda maior.