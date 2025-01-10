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Abono salarial: confira datas de pagamento em 2025

O benefício deste ano começará a ser pago em fevereiro, para os nascidos em janeiro, e vai até o mês de agosto; saiba mais
Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

10 jan 2025 às 14:21

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 14:21

Abono
O abono salarial começará a ser pago no dia 17 de fevereiro para os aniversariantes de janeiro Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O pagamento do abono salarial deste ano já tem data para ser efetuado. Os primeiros beneficiados serão os nascidos em janeiro, que vão receber o montante no dia 17 de fevereiro. O abono é destinado a trabalhadores cadastrados no PIS/Pasep e que seguem os critérios estabelecidos por lei, como ter renda média de até dois salários mínimos e ter trabalhado ao menos 30 dias no ano-base.
O abono salarial leva em consideração o período trabalhado no ano-base que, neste caso, é 2023. Para calcular o valor, basta multiplicar o número de meses trabalhados por 1/12 (um doze avos) do salário mínimo. Em 2025, equivale a R$ 126,50. Assim, quem trabalhou por um semestre, por exemplo, vai fazer a seguinte conta: 6 x R$ 126,50. O resultado é igual a R$ 759, valor a que terá direito a receber de abono. 

Quem tem direito ao abono?

Para receber o abono deste ano é preciso se encaixar em alguns critérios:
  • Estar cadastrado no PIS/Pasep há no mínimo 5 anos;
  • Ter renda mensal média de no máximo 2 salários mínimos em 2023 (R$2.604)
  • Ter trabalhado ao menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2023;
  • Estar com dados cadastrados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial. Este registro deve ser feito pelo empregador.

Confira calendário do Pis-Pasep 2025

Como é feito o pagamento?

Os beneficiados podem receber o abono de forma on-line, com crédito em conta-corrente, poupança ou digital na Caixa, crédito em Conta Poupança Social Digital - aberta automaticamente pela Caixa e movimentada pelo aplicativo Caixa Tem, ou presencialmente, em casas lotéricas e no CAIXA Aqui com o cartão social e senha, e ainda, em agências da Caixa, com um documento oficial de identificação.

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