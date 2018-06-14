Surge mais um pré-candidato ao governo do Espírito Santo

Gustavo De Biase, fundador e militante do Rede no Espírito Santo, foi lançado há pouco pré-candidato do partido ao governo do Estado. No abaixo-assinado de dirigentes da agremiação, o Rede diz que os três pré-candidatos já lançados (Hartung, Casagrande e Rose) "não trazem nenhuma novidade para a população capixaba e na prática fazem parte do mesmo projeto político faz quase 40 anos".
Se confirmada a candidatura de De Biase, o partido terá chapa completa para os cargos majoritários - Fabiano Contarato e Professor Renato são pré-candidatos ao Senado.
O Rede também procura garantir no Espírito Santo um palanque para Marina Silva, pré-candidata à Presidência da República. No abaixo-assinado não consta a assinatura do prefeito Audifax Barcelos, da Serra, maior expoente do Rede no ES.