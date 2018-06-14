Surge mais um pré-candidato ao governo do Espírito Santo

Gustavo De Biase tem 30 anos de idade e já foi candidato a prefeito de Vitória e a deputado.

Gustavo De Biase, fundador e militante do Rede no Espírito Santo, foi lançado há pouco pré-candidato do partido ao governo do Estado. No abaixo-assinado de dirigentes da agremiação, o Rede diz que os três pré-candidatos já lançados (Hartung, Casagrande e Rose) "não trazem nenhuma novidade para a população capixaba e na prática fazem parte do mesmo projeto político faz quase 40 anos".