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Leonel Ximenes

Surge mais um pré-candidato ao governo do Espírito Santo

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 18:46

Públicado em 

14 jun 2018 às 18:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Gustavo De Biase tem 30 anos de idade e já foi candidato a prefeito de Vitória e a deputado. Crédito: Divulgação
Gustavo De Biase, fundador e militante do Rede no Espírito Santo, foi lançado há pouco pré-candidato do partido ao governo do Estado. No abaixo-assinado de dirigentes da agremiação, o Rede diz que os  três  pré-candidatos já lançados (Hartung, Casagrande e Rose) "não trazem nenhuma novidade para a população capixaba e na prática fazem parte do mesmo projeto político faz quase 40 anos".
Se confirmada a candidatura de De Biase, o partido terá chapa completa para os cargos majoritários - Fabiano Contarato e Professor Renato são pré-candidatos ao Senado.
O Rede também procura garantir no Espírito Santo um palanque para Marina Silva, pré-candidata à Presidência da República. No abaixo-assinado não consta a assinatura do prefeito Audifax Barcelos, da Serra, maior expoente do Rede no ES. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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