"Supermoderno e superfaturado", diz leitor sobre novo aeroporto

Com 16 anos de atraso e 357 milhões mais caro do que a previsão inicial, o novo Aeroporto de Vitória foi inaugurado nesta quinta-feira (29), em uma cerimônia que contou com a presença do presidente Michel Temer. O governador paulo Hartung, que compareceria ao evento, não apareceu no terminal e enviou o vice, César Colnago, para representá-lo.

Com uma estrutura bem mais moderna que a antiga, que garante mais conforto e uma capacidade de abrigar mais voos e passageiros, o novo Eurico de Aguiar Salles era bem aguardado pelos capixabas. Serão seis balcões de check-in a mais (eram 25 e passam a ser 31), cinco esteiras de bagagens (eram duas), o dobro de vagas de estacionamento (de 565 para 1.067 vagas), seis pontes de embarque fixas (no atual não existe nenhuma), além de oito elevadores e seis escadas rolantes.

Na internet, os leitores do Gazeta Online comemoraram a estrutura do novo aeroporto, mas criticaram o sobrepreço e apontaram o uso eleitoral da inauguração. Confira alguns comentários:

Aeroporto de Vitória: superbonito, supermoderno, superespaçoso e SUPERFATURADO.

André Bastos

357 milhões mais caro? Isso é uma vergonha!

Luan Henrique Rios

Não tô falando? Esse Hartung é um traíra, gente. Como um governador não participa da inauguração de uma obra tão esperada? Por isso que nunca vem verba federal pro Espírito Santo!

Mira Souza

Paulo Hartung é um gênio, não quer aparecer ao lado de Michel Temer no dia em que toda a imprensa vai perguntar sobre a operação da Polícia Federal que prendeu vários aliados do presidente.

Sergio Ravieri

Ele não estava presente nem quando a PM entrou de greve, acham mesmo que ele estaria presente na inauguração de um aeroporto que demorou 16 anos para ficar pronto?

Dayana Schultz

Uai, mas não foi ele que colocou outdoor na cidade inteira falando das obras do aeroporto, tirando maior onda que foi do governo dele, sendo que é obra federal!?

Jussara Bastianello

Um sonho que parecia que não ia se realizar... O ES saiu da utopia em relação a essa obra. Espero que não sejam necessários mais gastos. A obra já está concluída de fato?

Tânia Tagarro

Também podemos chamar de caça-votos. Inauguração será por partes. Agora a próxima será o entorno do aeroporto e a sinalização.

Maria Helena Sant'Anna Lopes

Nossa, tanto tempo pra sair e o aeroporto ainda sai com os modelos de cadeiras antigos da Infraero.

Kayque Fabiano

O triste é saber que boa parte dessa fortuna está nos bolsos de políticos corruptos. O que era pra ser um momento de orgulho, para mim, é momento de vergonha.

Henrique Machado

Pior é a quantidade de gente que agora quer ser “o pai da criança”. Enfim, antes tarde do que nunca. Nosso aeroporto já estava fazendo vergonha.

Maria Dettmann Wandekoken

Nada melhor do que inaugurar um aeroporto em ano de eleição.

Renato Sbaraglio Patriarca

Pra mim, uma vergonha. Quero só ver até quando vai ficar sem ter que fazer manutenção. Daqui a pouco começa quebra-quebra, vazamento e outras coisas mais... tanta coisa pra se gastar.

Cleide Constancia

Parabéns para nós, capixabas. Nós esperamos e merecemos ter esse lindo aeroporto.

Nazareth Paulo

Gastou uma fortuna de dinheiro público e já estão pensando em privatizar!

Guilherme Silva Santos

Será possível torná-lo Aeroporto Internacional? Este é meu sonho mais desejado.

Emydio Raphalsky

Pelo visto a obra da Leitão da Silva está seguindo os padrões da obra do aeroporto... vai demorar 16 anos pra ser concluída. #prontofalei