"Suicídio não é assunto para brincadeiras", lamenta leitora

A Terceira Ponte foi interditada por solicitação do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (12) Crédito: Internauta

Foram quase cinco horas de interdição, que provocou retenções no trânsito em vários pontos da Grande Vitória. No fim, Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar tiveram êxito no resgate. Abaixo, alguns comentários: Em meio à apreensão causada pelo atendimento a uma tentativa de suicídio na Terceira Ponte, muitos leitores nesta terça-feira (12) se mostraram solidários ao drama e exigiram soluções que garantam mais segurança no local., que provocou retenções no trânsito em vários pontos da Grande Vitória. No fim, Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar tiveram êxito no resgate. Abaixo, alguns comentários:

Quem perde um ente querido para o suicídio sabe bem como é! Não é o tipo de assunto para fazer brincadeiras.

Maria Auxiliadora Quedevez

Depressão é uma coisa séria. Não julgue, não é drama, não é para chamar a atenção, não é falta de Deus, e sim uma doença, uma dor na alma. Só quem tem família ou amigos e quem já passou ou passa por isso que entende de verdade. Às vezes, precisamos perder alguém para realmente acreditar que existe. (Perdi minha mãe com depressão). Amor, carinho e atenção e, claro, Deus em primeiro lugar, que vão ajudar. Uma conversa amiga, você não sabe como fortalece. Faça isso. Ame o seu próximo. Você vai salvar uma vida.

Vera Lúcia Gavazza

Tô aqui parada, dentro do ônibus, ouvindo tantos absurdos que esses comentários de pessoas lúcidas que têm respeito pelo próximo estão salvando esse momento.

Maria Maria

Já pensou se essas pessoas que estão zombando descobrissem que era um filho, um pai ou outro ente querido lá em cima, desnorteado!? A vida é uma roda-gigante, cuidado! Que Deus nos ajude a não passar por isso.

Mary Simone

Triste alguns comentários... Fazem piadas com a vida das pessoas! Quem tenta suicídio está doente e precisando de ajuda e não de piadas de gente sem compaixão ao próximo!

Deusilany Costa

Sou leigo no assunto... Mas existe algo que impossibilite a colocação de grades ou cerca nas pontes? Porque se não existe, e o Estado sabendo dessa quantidade de suicídio nessa ponte, para mim seria no mínimo despreparo dos responsáveis... Eu sei que a Rodosol é a responsável pela ponte, mas ja passou da hora de o Estado cobrar uma atitude da empresa nesse caso.

Leonardo Abou Kamel Machado

E vai acabar com o suicídio ou mudar o local da ocorrência?

Felipe Pretti

Vão mudar as ocorrências naquele local, e isso já é um avanço. É melhor do que só olhar e não fazer nada.

Ana Paula Senna Felipe Pretti

A mídia e os meios de comunicação precisam abordar o tema suicídio. Temos a necessidade de quebrar tabus dentro da sociedade, é necessário que as pessoas deixem a ignorância de lado e tenham empatia pelo próximo. Mas para que isso ocorra é preciso abordar o tema.

Viviy Mary Jane

Estou aqui neste momento. Não julguem, pois quando a pessoa fraqueja, para chegar a ponto de um suicídio não tem hora. Em momentos de crise eu mesmo já pensei em parar o carro aqui e acabar com tudo. E isso não é frescura, como muitos dizem. E acredito que muitos que passam por aqui em algum momento de suas vidas também já pensaram. Mas não é a solução.

Jack Vianna

Quantas pessoas sem noção e sem sentimentos. Comentários típicos de pessoas ignorantes e sem amor pelo próximo. Cuidado que um dia pode acontecer em suas famílias! Fica a dica!

Eliseu Regina Gobeti Marochio

O suicida não é covarde, apenas não encontrou outro modo de matar uma dor que o matava todos os dias. Fique atento a essas três frases: “Queria dormir para sempre”, “queria fugir e desaparecer”, “não aguento mais esta vida”. Somente nos últimos anos morreram mais pessoas por suicídio do que com HIV e guerras juntos. Mais amor, por favor!

Eulália Lenk