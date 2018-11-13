Sobre temporais e... Stan Lee!

Stan Lee, criador de tantos heróis, como o Homem-Aranha Crédito: Twitter/Reprodução

Com a morte de Stan Lee, vimos muitas reportagens sobre os super-heróis criados por ele, tais como o Homem-Aranha, Hulk, Thor e o Homem de Ferro. Mas além deles temos também os personagens da rival DC como o Batman e Superman, além do Aquaman. No cinema, Aquaman, um herói subaquático, apareceu recentemente em “Liga da Justiça” (2017) e agora será visto em filme próprio a estrear em dezembro deste ano. Super-heróis são metáforas da realidade, que nos permite refletir sobre nós mesmos, sobre nossas atitudes perante o mundo em que vivemos.

Daí que talvez seja bom mesmo assistirmos ao Aquaman e pensar em como nos comportamos em relação a esse bem tão precioso que é a água.

Se a água é algo tão vital que não pode faltar, sob o risco da nossa própria sobrevivência, também é certo que em excesso ela pode ter consequências indesejáveis. E o que vimos nos últimos dias foi um excesso de água que, por conta de chuvas torrenciais, provocou deslizamentos e mortes, como em Niterói, ou deixou pessoas desalojadas ou desabrigadas, sem aula ou atendimento médico, como em Vila Velha.

Ainda não controlamos a natureza, mãe de todas as coisas, mas somos tanto responsáveis por parte do comportamento dela, como também deveríamos ser capazes de lidar com ela com mais inteligência e parcimônia.

Grande parte das consequências dos temporais, como são as enchentes, devem-se à inexistência de um eficiente sistema de drenagem e ao acúmulo de lixo nas ruas e, inclusive, nos rios urbanos. Além disso, o excesso de água pluvial deveria ser captado e tratado para futuro reúso em períodos de estiagem, o que tampouco ocorre.

Aquaman vive dentro d’água, no oceano, e lá está ocorrendo o aumento do nível do mar, que vem destruindo trechos de orla em todo o litoral brasileiro, como em Ponta Fruta e Guarapari. E aqui também isso se deve ao ser humano, que tem sido irresponsável com ela, a mãe Natureza, graças ao aquecimento global, o efeito estufa, o desmatamento e, por fim, o derretimento das camadas de gelo. O resultado é o aumento do nível dos oceanos, que pode, em breve, comprometer a ocupação de enormes franjas urbanas litorâneas.

Ou seja, água que vem do céu e do mar, e nós que precisamos tanto dela, não sabemos como lidar com ela, quando chega assim tão enérgica! E como não possuímos os poderes subaquáticos do Aquaman e nem sua capacidade de sobreviver no fundo do mar, deveríamos refletir sobre como devemos cuidar da água.

Mas será mesmo que só sendo super-herói para podermos resolver nossos próprios problemas?

Daí que talvez seja oportuno mencionar agora a Agenda 2030 proposta pela ONU para um desenvolvimento sustentável, contendo 17 objetivos, dos quais dois deles são diretamente relacionados à agua: o Objetivo 6 - Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos; e o Objetivo 14 - Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.