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Fernando Madeira
Comunidade de Vargem Alta

"Só se vê destruição por onde você anda", conta jornalista de A Gazeta

Reportagem de A Gazeta esteve em comunidades rurais de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo,  para mostrar os impactos das chuvas na região

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 19:06

Publicado em

22 jan 2020 às 19:06
Comunidade Morro do Sal, zona rural de Vargem Alta, foi atingida pela chuva Crédito: Fernando Madeira
A comunidade de Morro do Sal, na zona rural de Vargem Alta, foi fortemente atingida pelas chuvas da última sexta-feira (17). A água do rio subiu mais de cinco metros e mais de 20 casas desabaram. Muitos moradores perderam tudo e outros correm risco de perder o pouco que sobrou. 
A repórter Vilmara Fernandes, acompanhada do fotógrafo Fernando Madeira, passou a manhã desta quarta-feira (22)  na comunidade e o que viu foi um cenário de devastação. "Ouvimos relatos de pessoas que ficaram desesperadas, presas em suas casas com a água no pescoço. Só se vê destruição de casas", relata.  Confira o depoimento completo da jornalista. 

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