"Só se vê destruição por onde você anda", conta jornalista de A Gazeta

A comunidade de Morro do Sal, na zona rural de Vargem Alta, foi fortemente atingida pelas chuvas da última sexta-feira (17). A água do rio subiu mais de cinco metros e mais de 20 casas desabaram. Muitos moradores perderam tudo e outros correm risco de perder o pouco que sobrou.
A repórter Vilmara Fernandes, acompanhada do fotógrafo Fernando Madeira, passou a manhã desta quarta-feira (22) na comunidade e o que viu foi um cenário de devastação. "Ouvimos relatos de pessoas que ficaram desesperadas, presas em suas casas com a água no pescoço. Só se vê destruição de casas", relata. Confira o depoimento completo da jornalista.