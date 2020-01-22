"Só se vê destruição por onde você anda", conta jornalista de A Gazeta

A repórter Vilmara Fernandes, acompanhada do fotógrafo Fernando Madeira, passou a manhã desta quarta-feira (22) na comunidade e o que viu foi um cenário de devastação. "Ouvimos relatos de pessoas que ficaram desesperadas, presas em suas casas com a água no pescoço. Só se vê destruição de casas", relata. Confira o depoimento completo da jornalista.