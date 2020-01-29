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Vitória

"Só falta via exclusiva para o tuk-tuk", diz leitor sobre novo transporte

Leitores receberam com bom humor a notícia de que Vitória é a primeira capital a receber o novo serviço de transporte, muito popular em países asiáticos conhecidos pelo trânsito caótico

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 11:32

Públicado em 

29 jan 2020 às 11:32

Colunista

Tuk-Tuk, muito popular na Tailândia e na Índia, começa a circular nesta quarta (29) Crédito: Marcelo Matos
A divulgação da chegada a Vitória de um veículo que simboliza o trânsito em países asiáticos, como Índia, Tailândia e Vietnã, movimentou os usuários dos perfis da Gazeta no Twitter e no Facebook. O tuk-tuk, um triciclo usado para o transporte de passageiros, começou a circular nesta quarta-feira (29) em quatro bairros de Vitória: Jardim da Penha, Mata da Praia, Santa Helena e Santa Lúcia.  A solicitação é feita por aplicativo.
Não faltaram brincadeiras com o trânsito da cidade, comparado ao caos dos países onde originalmente o tuk-tuk circula. Mas também houve críticas à falta de ações efetivas de mobilidade urbana e até comparações com as patinetes, que oficialmente saíram de circulação na semana passada. Abaixo,  uma seleção de comentários dos leitores.
Só falta via exclusiva para os tuk-tuk kkkk... (Tiago Silva)
Se for pra Cariacica vai fazer tuk-tuk mesmo, quando sair quicando nos buracos. (Fernando Pereira)
E o preço? Se for mais barato tá tudo certo, tudo que vem como novidade em Vitória custa caro, vamos acompanhar os próximos episódios. (Jardel Brito)
Acho que dura no máximo 6 meses, olhe lá ainda! Vai ser igual às patinetes. Se os órgãos públicos não criarem meios de incentivos fiscais, logo logo deixará o mercado. (Yuri Furtado)
Tuk-tuk no trânsito de Vitória vai ser uma beleza. (Hildo Dias)
BRT ou VLT + Aquaviário + aumento do número de pistas na 3ª Ponte ficam só na promessa. Já essas jeringonças como patinete e tuk-tuks, que não melhoram em nada a mobilidade urbana, são implementadas facilmente. É preciso que apareça algum político com coragem para enfrentar o lobby do transporte urbano da grande Vitória. Eles nao andam de ônibus... (Antonio Cuzzuol)
Aqui em Portugal tem demais, vai acabar com o trânsito. (Joselio C Pires)
Povo só pensa no lado negativo, Deus me perdoe.. Nunca pensa positivo, nunca dá força pras coisas fluírem, só fica azarando e acaba sempre atraindo as coisas ruins pra cá.. (Weividdy Schenatto)
Oba, agora tenho a chance de me ralar com outro meio de transporte, amei. (Ádila Monti)
Eu amei, podia atuar nos bairros mesmo, pra chegarmos mais rápido ao destino. (Luciaizidoro Izidoro)
Andei de tuk-tuk no interior de São Paulo...parecia que dava muito certo. Tinham vários pelas ruas. (Elaine Lorencini)
Totalmente de acordo! Inclusive já há muitos deles eletricos cá na Europa. (Leonardo Holzmeister)
Deus há de nos livrar. Estive na Índia e isso transforma o trânsito lá em um CAOS. (Camilo Ferreira)
Na verdade já teve em Nova Almeida e Praia Grande, infelizmente não permitiram que continuasse. (Sthefani Urbano)
Vitória foi a primeira capital a ter esse serviço porque o trânsito daqui é igualzinho desses países que usam esse veículo. (Gustavo Froede)
Já viram o trânsito da Tailândia, Índia, Egito e demais países que usam o tuk-tuk? É muito congestionado, uma verdadeira bagunça... Espero que a moda não pegue por aqui. (Tarcísio Oliveira)
Daqui a pouco vão copiar também o saneamento básico da Índia! (Illelis Q. Honorato)
Melhorar o sistema de transporte público para desafogar o trânsito, ninguém quer, né? Se o transporte público fosse mais regular, rápido e confortável, mais pessoas deixariam de usar automóveis e o trânsito seria mais fluido. Veículos com baixa velocidade e ocupando lugares de automóveis farão o trânsito ainda pior. (Roberto Santos)
Tanta coisa boa pra se importar da Índia, me importam logo o tuk-tuk (@jotatx)
Credo, desconfortável, quente e inseguro... (@Fael_do_Fla)
Se for o preço da passagem eu quero (@rbwiederspahn)
Vamos ver quanto tempo vai durar este "serviço". (@CRF_OtoPatamar)
Essas alternativas não tiram as pessoas do seu próprio veículo. É preciso modernizar e fomentar o transporte público! (@heufla)
Vila Velha tem um mercado consumidor muito maior que Vitória. Por que as coisas sempre vão pra Vitória e nunca pra VV? (@cleufis)
Já teve aqui em Nova Almeida. Meu vizinho que tinha. Só não deixaram ele trabalhar, infelizmente. Era muito bom!!!! (Dinorah F. Pizetta)
Aqui no Equador tem e complica muito o trânsito! Só funciona entre certos bairros. (Marcela Koffler)

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