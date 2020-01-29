"Só falta via exclusiva para o tuk-tuk", diz leitor sobre novo transporte

Tuk-Tuk, muito popular na Tailândia e na Índia, começa a circular nesta quarta (29) Crédito: Marcelo Matos

A divulgação da chegada a Vitória de um veículo que simboliza o trânsito em países asiáticos, como Índia, Tailândia e Vietnã, movimentou os usuários dos perfis da Gazeta no Twitter e no Facebook. O tuk-tuk, um triciclo usado para o transporte de passageiros, começou a circular nesta quarta-feira (29) em quatro bairros de Vitória: Jardim da Penha, Mata da Praia, Santa Helena e Santa Lúcia. A solicitação é feita por aplicativo.

Não faltaram brincadeiras com o trânsito da cidade, comparado ao caos dos países onde originalmente o tuk-tuk circula. Mas também houve críticas à falta de ações efetivas de mobilidade urbana e até comparações com as patinetes, que oficialmente saíram de circulação na semana passada . Abaixo, uma seleção de comentários dos leitores.

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Só falta via exclusiva para os tuk-tuk kkkk... (Tiago Silva)

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Se for pra Cariacica vai fazer tuk-tuk mesmo, quando sair quicando nos buracos. (Fernando Pereira)

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E o preço? Se for mais barato tá tudo certo, tudo que vem como novidade em Vitória custa caro, vamos acompanhar os próximos episódios. (Jardel Brito)

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Acho que dura no máximo 6 meses, olhe lá ainda! Vai ser igual às patinetes. Se os órgãos públicos não criarem meios de incentivos fiscais, logo logo deixará o mercado. (Yuri Furtado)

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Tuk-tuk no trânsito de Vitória vai ser uma beleza. (Hildo Dias)

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BRT ou VLT + Aquaviário + aumento do número de pistas na 3ª Ponte ficam só na promessa. Já essas jeringonças como patinete e tuk-tuks, que não melhoram em nada a mobilidade urbana, são implementadas facilmente. É preciso que apareça algum político com coragem para enfrentar o lobby do transporte urbano da grande Vitória. Eles nao andam de ônibus... (Antonio Cuzzuol)

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Aqui em Portugal tem demais, vai acabar com o trânsito. (Joselio C Pires)

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Povo só pensa no lado negativo, Deus me perdoe.. Nunca pensa positivo, nunca dá força pras coisas fluírem, só fica azarando e acaba sempre atraindo as coisas ruins pra cá.. (Weividdy Schenatto)

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Oba, agora tenho a chance de me ralar com outro meio de transporte, amei. (Ádila Monti)

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Eu amei, podia atuar nos bairros mesmo, pra chegarmos mais rápido ao destino. (Luciaizidoro Izidoro)

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Andei de tuk-tuk no interior de São Paulo...parecia que dava muito certo. Tinham vários pelas ruas. (Elaine Lorencini)

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Totalmente de acordo! Inclusive já há muitos deles eletricos cá na Europa. (Leonardo Holzmeister)

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Deus há de nos livrar. Estive na Índia e isso transforma o trânsito lá em um CAOS. (Camilo Ferreira)

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Na verdade já teve em Nova Almeida e Praia Grande, infelizmente não permitiram que continuasse. (Sthefani Urbano)

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Vitória foi a primeira capital a ter esse serviço porque o trânsito daqui é igualzinho desses países que usam esse veículo. (Gustavo Froede)

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Já viram o trânsito da Tailândia, Índia, Egito e demais países que usam o tuk-tuk? É muito congestionado, uma verdadeira bagunça... Espero que a moda não pegue por aqui. ( Tarcísio Oliveira )

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Daqui a pouco vão copiar também o saneamento básico da Índia! (Illelis Q. Honorato)

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Melhorar o sistema de transporte público para desafogar o trânsito, ninguém quer, né? Se o transporte público fosse mais regular, rápido e confortável, mais pessoas deixariam de usar automóveis e o trânsito seria mais fluido. Veículos com baixa velocidade e ocupando lugares de automóveis farão o trânsito ainda pior. (Roberto Santos)

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Tanta coisa boa pra se importar da Índia, me importam logo o tuk-tuk (@jotatx)

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Credo, desconfortável, quente e inseguro... (@Fael_do_Fla)

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Se for o preço da passagem eu quero (@rbwiederspahn)

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Vamos ver quanto tempo vai durar este "serviço". (@CRF_OtoPatamar)

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Essas alternativas não tiram as pessoas do seu próprio veículo. É preciso modernizar e fomentar o transporte público! (@heufla)

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Vila Velha tem um mercado consumidor muito maior que Vitória. Por que as coisas sempre vão pra Vitória e nunca pra VV? (@cleufis)

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Já teve aqui em Nova Almeida. Meu vizinho que tinha. Só não deixaram ele trabalhar, infelizmente. Era muito bom!!!! (Dinorah F. Pizetta)

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