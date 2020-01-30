Sicoob vai abrir agências no Rio de Janeiro, na Bahia e no ES

Agência do Sicoob em Vila Velha Crédito: Sicoob/Divulgação

Na contramão de grandes bancos públicos e privados, que têm reduzido a quantidade de agências físicas em todo o país, cooperativas financeiras, como é o caso do Sicoob, estão com estratégia de expansão.

Tanto é que para este ano o Sicoob ES planeja abrir pelo menos seis agências nos Estados do Espírito Santo , Rio de Janeiro e Bahia. Até agora estão definidos os municípios de Cariacica, Vila Velha, Domingos Martins, Vitória e Petrópolis (RJ) para receber as novas unidades.

A expansão será um dos temas tratados na próxima terça-feira, dia 4, quando a cooperativa vai reunir os associados para apresentar os resultados obtidos no último exercício e os projetos para 2020. Serão 98 encontros de prestação de contas.

Além do anúncio das novas agências, entre as perspectivas da instituição para este ano, estão o lançamento do SicoobPay (sistema de pagamentos via QR Code), a ampliação de iniciativas como o compartilhamento de energia limpa, oferta de planos de telefonia/dados e planos de saúde por meio da cooperativa, além do avanço no atendimento de projetos sociais.