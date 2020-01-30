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Expansão em 2020

Sicoob vai abrir agências no Rio de Janeiro, na Bahia e no ES

Cooperativa financeira Sicoob ES vai anunciar os planos de expansão e outros projetos para 2020 no dia 4 de fevereiro durante prestação de contas para os associados

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

30 jan 2020 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Agência do Sicoob em Vila Velha Crédito: Sicoob/Divulgação
Na contramão de grandes bancos públicos e privados, que têm reduzido a quantidade de agências físicas em todo o país, cooperativas financeiras, como é o caso do Sicoob, estão com estratégia de expansão.
Tanto é que para este ano o Sicoob ES planeja abrir pelo menos seis agências nos Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Até agora estão definidos os municípios de Cariacica, Vila Velha, Domingos Martins, Vitória e Petrópolis (RJ) para receber as novas unidades.
A expansão será um dos temas tratados na próxima terça-feira, dia 4, quando a cooperativa vai reunir os associados para apresentar os resultados obtidos no último exercício e os projetos para 2020. Serão 98 encontros de prestação de contas.
Além do anúncio das novas agências, entre as perspectivas da instituição para este ano, estão o lançamento do SicoobPay (sistema de pagamentos via QR Code), a ampliação de iniciativas como o compartilhamento de energia limpa, oferta de planos de telefonia/dados e planos de saúde por meio da cooperativa, além do avanço no atendimento de projetos sociais.
Em 2019, o Sicoob ES abriu 15 pontos de atendimento e alcançou mais de R$ 1,9 bilhão de patrimônio líquido.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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