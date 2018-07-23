Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Seu voto hoje vale sua saúde amanhã
Saúde

Seu voto hoje vale sua saúde amanhã

Precisamos ter em mente que o nosso voto de hoje tem impacto na construção da nossa sociedade de amanhã

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 17:31

Públicado em 

23 jul 2018 às 17:31

Colunista

Médico, plano de saúde, hospital
Maely Coelho*
Sabemos bem que a vida é feita de escolhas. Daquelas que tomamos a todo momento, sem nem perceber, e outras maiores, que podem impactar seriamente o rumo da nossa vida. Neste ano, temos mais uma vez uma importante decisão pela frente: eleger os representantes que irão governar o nosso país e o nosso Estado pelos próximos quatro anos.
Diante do cenário político que assistimos quase todos os dias nos noticiários, rapidamente constatamos que esta será uma escolha difícil, principalmente quando olhamos para o setor da saúde. Em uma pesquisa feita pelo Ibope Inteligência, a saúde foi apontada por 47% dos entrevistados como um dos principais problemas do Brasil em 2017. Já em outra, realizada pela Confederação Nacional da Indústria e pelo Ibope, 85% da população desaprovaram as políticas públicas de saúde.
E por que este cenário? A população continua padecendo em filas e esperando atendimento por anos, enquanto as doenças crônicas e agudas se alastram, assim como as urgências e emergências. Este é um assunto recorrente e que sempre volta nas eleições, mas que continua sem solução.
A população continua padecendo em filas e esperando atendimento por anos, enquanto as doenças crônicas e agudas se alastram, assim como as urgências e emergências. Este é um assunto recorrente e que sempre volta nas eleições, mas que continua sem solução
A certeza que temos é que a vida das pessoas não pode estar em segundo plano. É preciso investir para se ter saúde de qualidade para todos. E essa mudança que precisamos e desejamos começa nas urnas. Precisamos ter em mente que o nosso voto de hoje tem impacto na construção da nossa sociedade de amanhã. Por isso, depende, sim, de cada um de nós, buscar candidatos que vejam as necessidades de investimentos nessa área, que olhem e tenham compromisso com a população e tragam projetos que atendam às demandas reais.
Precisamos falar sobre financiamento apropriado para saúde pública, gestão adequada e com objetivos a pequeno, médio e longo prazos, saúde suplementar realista e judicialização dos serviços de saúde. Também é necessário olhar para os profissionais dessa área e pensar em condições adequadas para o exercício da profissão.
São muitos pontos que devem entrar no debate e sabemos que somente ao elegermos parlamentares de fato comprometidos com a saúde é que conseguiremos evoluir e ter melhorias reais na saúde pública. Decidir o nosso voto vai muito além de eleger um representante. É contribuir com uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos têm acesso aos direitos garantidos pela Constituição brasileira.
*O autor é presidente do 6º Congresso Brasileiro Médico e Jurídico da Saúde (Comedjur)
 

Tópicos Relacionados

Eleições Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Davi Alcolumbre e Flávio Bolsonaro durante sessão do Congresso Nacional
Congresso derruba veto de Lula a projeto que reduz pena de Bolsonaro
Imagem de destaque
K-beauty impulsiona uso da centella asiática no cuidado capilar
Feira dos Municípios vai reunir as 78 cidades do ES em programação diversa
Feira dos Municípios 2026 terá programação variada e cidades guardam surpresas nos estandes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados