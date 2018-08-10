Setor de petróleo tem força, mas não pode esperar

O setor de petróleo e gás no Brasil tem números impressionantes para os próximos 10 anos. A previsão é que até 2027 sejam investidos US$ 281 bilhões, mais de 300 poços offshore sejam perfurados, 600 quilômetros de dutos sejam construídos e quase 40 unidades de produção, como navios e plataformas, passem a operar no litoral do país.

No Espírito Santo, essa cadeia também movimenta cifras bilionárias e é responsável por fatia importante dentro da carteira de investimentos programados para os próximos anos, como é o caso da Petrobras que até 2022 prevê, dentro do seu Plano de Negócios, investir R$ 10 bilhões no Estado.

A grande questão nesse setor é como não perder mais tempo e viabilizar a exploração e a produção dessa riqueza enquanto essa fonte de energia ainda é a mais demandada no mundo e se mostra competitiva frente a outras. Aliás, o país já perdeu, ao passar anos discutindo o marco regulatório do pré-sal e ao ter abandonado uma agenda regular de leilões, o melhor momento que poderia ter aproveitado, quando o preço do barril do petróleo ultrapassava a casa dos US$ 100. Hoje, ele está em torno de US$ 70.

Por isso, é comum entre empresas e especialistas da área o senso de urgência para que o Brasil não continue cometendo o mesmo erro e para que encontre caminhos que levem à redução do monopólio da Petrobras e à resolução de entraves regulatórios, ambientais e tributários. Todos esses pontos foram citados por executivos da Shell, Equinor (antiga Statoil), Petrobras e Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), na última quarta-feira, durante a conferência ES Oil & Gas, na Mec Show 2018.

Os representantes das petrolíferas – todas elas com atividades no Espírito Santo – chamaram a atenção para o fato de que a indústria de óleo e gás se planeja no médio e longo prazo. Do início de um projeto até ele estar apto comercialmente, por exemplo, leva-se de cinco a dez anos, o que requer, para eles, previsibilidade das regras em jogo.

“O Brasil vem se apresentando de forma competitiva para o mundo. Mas precisamos aproveitar as oportunidades. Caso contrário, essa janela vai se fechando cada vez mais”, ponderou Flávio Rodrigues, diretor de Relações com o Governo e Assuntos Regulatórios da Shell Brasil.

A fala de Rodrigues em relação a não perder o “timing” de oportunidades além de demonstrar a preocupação com o ambiente de negócios brasileiro indica o olhar que as maiores petrolíferas estão tendo para o setor energético. Elas já se deram conta do tamanho do desafio que têm pela frente, que é o de transformar seus negócios a partir da mudança de fontes energéticas.

Por um bom tempo, o petróleo ainda vai ser protagonista, mas isso não deve durar muito mais do que três a quatro décadas, que é quando haverá o pico de demanda. Daí em diante, fontes de energia renovável já passarão a ser estrelas no mercado, o que trará uma brusca mudança em relação ao interesse das empresas por campos petrolíferos e, consequentemente, no preço da commodity.

Os combustíveis fósseis que hoje são responsáveis por 75% da energia mundial, em 2050 vão representar 50% da oferta, segundo o secretário-executivo do IBP, Milton Costa Filho. Diante desse movimento, o portfólio de projetos das multinacionais já contemplam vários investimentos na área eólica e solar.

A nova estratégia desses players fica clara até em ações como a realizada recentemente pela norueguesa Statoil, que mudou seu nome para Equinor já atenta ao mundo pós-petróleo. “Não somos mais uma companhia só de óleo”, reforçou Mauro Andrade, vice-presidente de compras da companhia.

Os cenários estão dados e são bem claros. O potencial que o Brasil tem na área energética é indiscutível. Aproveitá-lo é só uma questão de boas e rápidas escolhas.

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PAPO DE VALOR

A capixaba Imetame vem se aproximando de investidores com objetivo tanto de captar recursos para a construção do porto quanto para ter parceiros quando o negócio estiver operando. O diretor Giuliano Favalessa conta que a expectativa é que as obras do terminal, em Aracruz, sejam iniciadas entre o final deste ano e o início de 2019. Por enquanto, o empreendimento aguarda o andar de processos junto à Marinha e à Antaq.

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