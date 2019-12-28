Serra lidera em esclarecimento de homicídios na Grande Vitória

DHPP na Serra: no município, foram instaurados 116 inquéritos sobre mortes, sendo que 56 deles foram encaminhados à Justiça com indicativo de autoria Crédito: A Gazeta

O município mais populoso do Estado, e que vem apresentando queda de homicídios por dois anos seguidos, também é onde as investigações de assassinatos são mais bem-sucedidas. Em 2019, 48% dos crimes contra a vida de homens registrados foram esclarecidos com a identificação do autor, ou dos autores, pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

CARIACICA EM ÚLTIMO LUGAR EM ESCLARECIMENTO DE CRIMES

Entre os quatro grandes municípios da Grande Vitória, o segundo lugar em resolutividade de homicídios é Vila Velha, com 30% dos casos solucionados, seguido por Vitória, com 21%. Na lanterna está Cariacica, com 13% de resolutividade de assassinatos. A média nacional varia entre 8% e 10%.

Neste ano, na Serra, foram instaurados 116 inquéritos sobre mortes, sendo que 56 deles foram encaminhados à Justiça com indicativo de autoria. Em Cariacica foram abertos 121 inquéritos para apurar assassinatos de homens. Desse total, 16 foram encaminhados com autoria para o Judiciário.