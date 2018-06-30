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Praça Oito

Sem par, Hartung cai na dança em Itaúnas

Empolgação foi registrada na solenidade para assinatura de ordem de serviço

Publicado em 30 de Junho de 2018 às 12:50

Públicado em 

30 jun 2018 às 12:50
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Sem par, Hartung cai na dança em Itaúnas Crédito: Gazeta Online
Letícia Gonçalves - Interina
Se ainda não decidiu - ou ao menos diz não ter decidido - se vai ou não disputar a reeleição, o governador Paulo Hartung (MDB) não perde a oportunidade de aparecer nos palcos e na dança. Os mais recentes passos se deram em Conceição da Barra, no Norte do Estado, neste sábado (30). A "apresentação" de forró aconteceu em solenidade para assinatura de ordem de serviço em Itaúnas. Desta vez, foi uma curiosa dança sem par. Em outro momento, ele também bateu palmas, demonstrando empolgação, numa roda de capoeira.
>Hartung e Audifax dançam a mesma música
> Paulo Hartung dança em evento de Natal em frente ao Palácio Anchieta
 

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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