Sem par, Hartung cai na dança em Itaúnas

Se ainda não decidiu - ou ao menos diz não ter decidido - se vai ou não disputar a reeleição, o governador Paulo Hartung (MDB) não perde a oportunidade de aparecer nos palcos e na dança. Os mais recentes passos se deram em Conceição da Barra, no Norte do Estado, neste sábado (30). A "apresentação" de forró aconteceu em solenidade para assinatura de ordem de serviço em Itaúnas. Desta vez, foi uma curiosa dança sem par. Em outro momento, ele também bateu palmas, demonstrando empolgação, numa roda de capoeira.