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Ficou sem a presidência

Sem Manato, PSL tem oficialmente nova direção no ES

Mais próximo de Luciano Bivar, Amarildo Lovato assumiu oficialmente a presidência do ex-partido de Bolsonaro, no lugar de Manato. Já os deputados Torino Marques e Danilo Bahiense tornaram-se vice-presidentes

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 21:45

Públicado em 

05 fev 2020 às 21:45
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Da esquerda para a direita: Subtenente Assis, Carlos Von, Amarildo Lovato, Capitão Assumção, Danilo Bahiense e Torino Marques Crédito: Torino Marques
Sem Carlos Manato em nenhuma posição, o Partido Social Liberal (PSL) tem, oficialmente, nova direção no Espírito Santo. Nesta terça-feira (4), Amarildo Lovato assumiu em definitivo a presidência estadual do partido, no lugar de Manato.
Na nova formação da Executiva, os deputados estaduais Torino Marques e Danilo Bahiense, antes vogais, tornaram-se vice-presidentes.
Amarildo Lovato explica a saída de Manato – que já estava licenciado da presidência e, agora, não retorna mais.
“Manato não se afastou. Ele realmente deixou a presidência. E eu fico em definitivo. Manato sai da presidência tranquilo, num acordo. Vai cuidar dos assuntos particulares dele. Vai ajudar a fundar outros partidos, como o Aliança pelo Brasil [futuro partido do presidente Jair Bolsonaro]. Mas ele continua filiado ao PSL e disse que pode ser candidato a governador ou a senador pelo PSL em 2022. Tem o nosso apoio para isso.”
Torino Marques reforça que a saída de Manato foi fruto de entendimento. “Foi tudo acordado antes, tudo conversado. Não teve traição. Pelo contrário. O cargo de presidente do PSL foi passado para o Amarildo Lovato. Manato vai se dedicar à formação do Aliança e também vai subir no palanque de quem é aliado ao PSL e quem é aliado ao Aliança. Ele vai ajudar com certeza a eleger prefeitos no Espírito Santo.”
Lovato, a bem da verdade, reassume a presidência estadual do PSL. Ele já havia ocupado o cargo de 2015 a 2018. Naquele ano, passou a presidência para Manato, dentro do projeto de eleição de Bolsonaro à Presidência da República e do próprio Manato ao governo do Espírito Santo.
Como todos sabem, Bolsonaro teve êxito, mas, em 2019, seu primeiro ano na Presidência, rompeu com o partido pelo qual se elegeu. Na queda de braço com o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, este conseguiu preservar o comando do PSL, ao passo que Bolsonaro decidiu sair para fundar o próprio partido.
Lovato é muito mais próximo pessoalmente de Bivar do que Manato (por sua vez mais próximo de Bolsonaro). O novo presidente estadual explica que, após consolidar o controle nacional do PSL, Bivar preferiu recolocar pessoas de confiança dele nas direções estaduais da sigla por todo o país. No Espírito Santo, não foi diferente.

PRÉ-CANDIDATOS A PREFEITO

Nesta quarta-feira (5), a nova direção do PSL-ES já se reuniu com alguns dos candidatos que o partido pretende lançar na Grande Vitória (foto acima). O destaque na foto é a presença do deputado estadual Carlos Von. Segundo Lovato, Von deve permanecer em seu partido, o Avante, para disputar a Prefeitura de Guarapari, mas eles buscam uma composição na cidade. Nesse caso, o deputado pode ter como vice o novo secretário-geral do PSL-ES, Fabricio Karisten.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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