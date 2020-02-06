Sem Manato, PSL tem oficialmente nova direção no ES

Da esquerda para a direita: Subtenente Assis, Carlos Von, Amarildo Lovato, Capitão Assumção, Danilo Bahiense e Torino Marques Crédito: Torino Marques

Sem Carlos Manato em nenhuma posição, o Partido Social Liberal (PSL) tem, oficialmente, nova direção no Espírito Santo. Nesta terça-feira (4), Amarildo Lovato assumiu em definitivo a presidência estadual do partido, no lugar de Manato.

Na nova formação da Executiva, os deputados estaduais Torino Marques e Danilo Bahiense, antes vogais, tornaram-se vice-presidentes.

Amarildo Lovato explica a saída de Manato – que já estava licenciado da presidência e, agora, não retorna mais.

“Manato não se afastou. Ele realmente deixou a presidência. E eu fico em definitivo. Manato sai da presidência tranquilo, num acordo. Vai cuidar dos assuntos particulares dele. Vai ajudar a fundar outros partidos, como o Aliança pelo Brasil [futuro partido do presidente Jair Bolsonaro]. Mas ele continua filiado ao PSL e disse que pode ser candidato a governador ou a senador pelo PSL em 2022. Tem o nosso apoio para isso.”

Torino Marques reforça que a saída de Manato foi fruto de entendimento. “Foi tudo acordado antes, tudo conversado. Não teve traição. Pelo contrário. O cargo de presidente do PSL foi passado para o Amarildo Lovato. Manato vai se dedicar à formação do Aliança e também vai subir no palanque de quem é aliado ao PSL e quem é aliado ao Aliança. Ele vai ajudar com certeza a eleger prefeitos no Espírito Santo.”

Lovato, a bem da verdade, reassume a presidência estadual do PSL. Ele já havia ocupado o cargo de 2015 a 2018. Naquele ano, passou a presidência para Manato, dentro do projeto de eleição de Bolsonaro à Presidência da República e do próprio Manato ao governo do Espírito Santo.

Como todos sabem, Bolsonaro teve êxito, mas, em 2019, seu primeiro ano na Presidência, rompeu com o partido pelo qual se elegeu. Na queda de braço com o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, este conseguiu preservar o comando do PSL, ao passo que Bolsonaro decidiu sair para fundar o próprio partido.

Lovato é muito mais próximo pessoalmente de Bivar do que Manato (por sua vez mais próximo de Bolsonaro). O novo presidente estadual explica que, após consolidar o controle nacional do PSL, Bivar preferiu recolocar pessoas de confiança dele nas direções estaduais da sigla por todo o país. No Espírito Santo, não foi diferente.

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