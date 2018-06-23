Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Segurança nas estradas do Espírito Santo
Opinião da GAZETA

Segurança nas estradas do Espírito Santo

Tragédia da BR 101 deveria ter motivado um pacto para associar produtividade e racionalidade no transporte de rochas

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 20:10

Públicado em 

23 jun 2018 às 20:10

Colunista

A maior tragédia já ocorrida nas estradas capixabas parece ter se perdido na memória de quem deveria se mobilizar para que acidentes tão graves jamais se repitam. Completou-se um ano desde que 23 vidas foram destruídas numa colisão de dimensões cinematográficas que envolveu uma carreta com sobrecarga de granito, um ônibus e duas ambulâncias na BR 101, em Guarapari. As imagens dos veículos em chamas e da rocha no meio da rodovia ainda impressionam. Tanto que deveriam servir de lição.
Contudo pouca coisa mudou de lá para cá. Basta ver como as rédeas continuam soltas para as transportadoras, que seguem não controlando as jornadas dos motoristas, uma exigência da lei desde 2012. Condutores profissionais, pela legislação, não podem passar das 12 horas de serviço. O desgaste pode ser fatal; um motorista que extrapola os próprios limites físicos é um risco em potencial. O Ministério do Trabalho vem fiscalizando 80 empresas de transporte do setor de rochas e adiantou que o controle continua falho. Talvez seja o momento de impor punições mais rigorosas.
O excesso de carga e as más condições dos veículos também são ameaças para quem circula pelas estradas. Os flagrantes de motoristas em desvios para evitar a fiscalização continuam, uma irresponsabilidade sem igual. E o pior é que a vigilância nas estradas ainda é ineficiente: faltam profissionais e estrutura necessária, como balanças móveis, que tornariam a supervisão mais ágil.
A tragédia da BR 101 deveria ter motivado um pacto que envolvesse não só as empresas transportadoras e o poder público, mas o próprio setor de rochas, cuja relevância para a economia capixaba é incontestável. Ainda dá tempo. Interesses precisam ser equalizados, associando produtividade à racionalidade necessária para garantir a segurança de quem está na estrada e, ao mesmo tempo, contribuir para a geração de riquezas.

Tópicos Relacionados

Acidente estradas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Descubra como a gestão profissional eleva o lucro de clínicas médicas e odontológicas
Imagem de destaque
Seu ambiente de trabalho está alinhado ao Feng Shui para gerar resultados?
Imagem de destaque
Polícia divulga foto de suspeito de matar jovem em Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados