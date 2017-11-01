Segurança é prioridade

Não foi somente no Espírito Santo que os assassinatos cometidos durante roubos tiveram um crescimento assustador em 2016: em todo o país, esse crime registrou aumento em outros 18 Estados, segundo dados do 11º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número de latrocínios em território nacional subiu 57,8% de 2010 para o ano passado. Os 2,5 mil casos de 2016 significam uma média de sete ocorrências por dia.

Quem atravessou os últimos dois anos de recessão econômica, desemprego e redução da renda sabe por experiência que o aprofundamento dos abismos sociais no país é a explicação evidente e plausível para essa piora. Assim, o medo da violência somou-se aos temores associados à crise, também político-institucional. A instabilidade marcou presença, e a sensação de insegurança avançou no mesmo ritmo em que cresceram os espaços para a vulnerabilidade ao crime.

E é muito simples de compreender a presença constante do medo, por ser o latrocínio o crime que mais apavora o cidadão, de qualquer classe social. Independe de situações de risco, mesmo sendo um crime de oportunidade. Basta estar no lugar errado, na hora errada, para se tornar a próxima vítima.