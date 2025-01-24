Verão 2025: 15 lançamentos de beleza que chegaram em janeiro

01

Linha Skala Glicólico, da Skala

A novidade combina alta tecnologia, acessibilidade e resultados transformadores. A linha foi desenvolvida para oferecer uma rotina completa e acessível de cuidados capilares, ideal para todos os públicos. Com destaque para o exclusivo complexo Glicólico Force, a fórmula promove uma revitalização intensa dos fios, garantindo maior resistência, brilho, maciez e movimento natural. Essa combinação de alta performance é especialmente indicado para a etapa de hidratação do cronograma capilar, entregando saúde e vitalidade aos cabelos desde o primeiro uso, combatendo o frizz e deixando os fios mais alinhados e luminosos, realçando a beleza natural de cada tipo de cabelo.



02

Creme Bumbum Magic, da Raavi

Creme desenvolvido especificamente para melhorar a aparência dos glúteos, prevenindo a foliculite e oferecendo aquele "toque de firmeza". A novidade tem efeito lifting e é indicada para quem deseja realçar a beleza e firmeza da região do bumbum e coxas. Desenvolvido com uma fórmula exclusiva, o creme promete entregar resultados visíveis, deixando a pele mais lisa, firme e hidratada. Sua composição rica em ativos poderosos, como colágeno e elastina, trabalha intensivamente para melhorar a elasticidade da pele, reduzindo a aparência de celulite e estrias. Possui uma textura leve que é rapidamente absorvida pela pele.



03

Hyper Real Serumizer Eye 360, da Mac Cosmetics

O novo sérum hidratante iluminador para olhos proporciona olheiras hidratadas desde o primeiro uso, e com resultados ainda melhores ao longo do tempo. A fórmula hidratante revela resultados poderosos com um brilho 360º - ao mesmo tempo que suaviza rugas e texturas irregulares e repara a barreira da pele. Contém uma mistura de componentes bons para a pele, agindo em conjunto com os ingredientes especiais Hyper Real, que incluem um raro Extrato de Peônia Japonesa, Niacinamida, Ceramidas e Ácido Hialurônico, além das novas adições de Vitamina C e Peptídeo. O tratamento foi formulado para reduzir áreas escuras ao redor dos olhos.



04

Linha Dove Regenerative

A marca lança sua primeira linha de skincare facial com exclusividade para o mercado brasileiro. O lançamento trabalha com a tecnologia exclusiva B3PRO, que usa a biologia natural da pele para estimular a regeneração e renovação de dentro para fora, uniformizando o tom e combatendo manchas escurecidas. Com um portfólio que se adapta às diferentes rotinas, a linha inclui um gel de limpeza facial em duas variantes, tratamento facial 3 em 1, hidratante diurno com FPS30, hidratante noturno, sérum facial e creme antiolheiras. Formulados com Pró-Retinol e Niacinamida (vitamina B3), os produtos prometem reduzir visivelmente as manchas escuras, promovendo uma pele mais saudável e uniforme.

05

Linha Ritual Dorama, da Novex

Desenvolvida para o cuidado diário e o tratamento de todos os tipos de cabelo, a nova linha de tratamento é inspirada nos rituais de beleza coreanos, que são compostos por diversos passos para um tratamento eficaz e completo. A linha com shampoo, máscara, condicionador, creme de tratamento, óleo finalizador, bruma desembaraçante e leave-in 10 em 1. Todos eles trazem uma fragrância floral frutal e tem como principal ativo um óleo premium obtido das flores de tsubaki - uma camélia nativa do Japão, rica em ácidos oleico e linoleico, que são facilmente absorvidos pelos cabelos. O resultado: fios reparados, hidratados, com muito brilho e sem frizz.



06

Creme de Barbear Charming Barbershop, da Cless Cosméticos

A marca estreia no mercado de barbearia com uma linha de cosméticos para uso profissional e em casa. creme de barbear amolece os fios, facilitando o deslize da lâmina. Sua fórmula contém manteiga de karité, que hidrata, protege e regenera, e o D-Pantenol, com ação calmante, que reduz as irritações, deixando apele macia, sem toque oleoso. A fragrância âmbar amadeirada, enriquecida com óleos essenciais, confere um toque sofisticado e envolvente. A linha é composta por 13 produtos, entre itens de barbear, cuidados capilares e finalizadores.



07

Protetor Solar Bastão com Cor Antimanchas, da Sallve

Disponível em 8 tons diferentes e FPS 90, tratamento antimanchas, em um só passo, enquanto a altíssima proteção solar previne e evita o aparecimento de manchas, ativos poderosos potencializam o tratamento e também ajudam a suavizá-las. O produto promete cobertura média para corrigir e uniformizar imediatamente o tom de pele, além de ajudar a proteger contra a luz azul e visível. Tudo isso com uma textura confortável e matte, que segura a oleosidade por muito tempo. O lançamento alia proteção solar de amplo espectro à tecnologia antimanchas, potencializando tratamentos e prevenção de hiperpigmentação e uniformização da pele.



08

Sombra & Blush em Creme At Play, da Mary Kay

Em edição limitada, o produto é ideal para quem busca um look impecável de maneira rápida e prática. São duas cores e muitas possibilidades para realçar os olhos e as bochechas com intensidade. Com fórmula leve, fácil de espalhar e de construir camadas, o lançamento possui uma textura cremosa e acabamento matte. Sua alta pigmentação proporciona uma cor forte, que pode ser adaptada para criar desde um toque sutil até um visual mais marcante.



09

Egeo Choc High, de O Boticário

O lançamento traz uma combinação gourmand que une o melhor dos dois mundos, misturando as notas adocicadas do chocolate com o toque azedinho do morango. A nova fragrância incorpora nuances surpreendentes e traz um segredo especial: o efeito Sugar High. Validado por estudos neurocientíficos realizados no NeuroLab GB, o primeiro laboratório de neurociência do setor de beleza do Brasil, a fragrância desperta a energia e vitalidade.



10

Linha Millenar Óleos Japoneses, da Amend

A linha foi criada especialmente para atender às necessidades de cabelos longos com pontas finas e frágeis. Inspirada na sabedoria milenar japonesa, a novidade combina ingredientes de alta performance com tecnologia avançada, resultando em fios mais fortes, nutridos e com aparência encorpada, sem perder a leveza. Composta por quatro itens – shampoo, condicionador, máscara e balm selante –, a linha se destaca pela presença de óleos milenares japoneses, conhecidos por suas propriedades profundamente nutritivas e reparadoras. Esses ingredientes proporcionam hidratação intensa, fortalecimento da fibra capilar e selagem das pontas, garantindo cabelos mais saudáveis e revitalizados.



11

Lip gloss, da People Colour

A novidade hidrata, recupera e traz o brilho instantâneo que os lábios precisam. Perfeito para carregar na bolsa, ele é super confortável para usar sempre que precisar. Com três sabores exclusivos (Fresh Juicy, em referência à Melancia, Berry Muffin, representando o Muffin de Mora Choco Crush, semelhante ao chocolate), a novidade apresenta um leve toque de cor e acabamento glow.



12

Coleção Niina Match, de Eudora

Desenvolvida para quem busca produtos multifuncionais, a novidade apresenta três itens: o Batom Duo Perfect Match, o Blush Stick Daily e o Iluminador Líquido Luminous, que será uma edição limitada da linha. Com uma combinação única de lapiseira e batom cremoso, o Batom Duo Perfect Match, disponível nas cores: rosa, avelã, vermelho e marrom malva, oferece textura ultra cremosa e sensação hidratante, garantindo um acabamento uniforme. Já o Blush Stick Daily, que possui tonalidades de rosa, coral e malva, foi pensado para quem deseja um toque de cor natural e acetinado no rosto. Fechando a linha, o Iluminador Líquido Luminous proporciona um efeito glow instantâneo, tanto em sua cor rosé como no bronze, com textura leve e confortável.



13

Supple Kiss Lip Glaze, da Kylie Cosmetics

O gloss labial oferece um brilho nos lábios com até 12 horas de hidratação. Disponível em 6 cores, a fórmula é leve e vegana e apresenta a tecnologia Bouncy-Wrap, com uma mistura de emolientes que envolvem os lábios em um brilho que parece gel, proporcionando uma sensação confortável e cintilância. Este brilho labial desliza facilmente, deixando os lábios mais volumosos e com um toque de cor espelhada.



14

Lip Sleep Mask Sweet Caramel, da Nina Makeup

Conhecida por sua fragrância envolvente de caramelo, o lançamento apresenta ação 2 em 1, que não só remove suavemente as células mortas, mas também hidrata profundamente os lábios. Sua fórmula, enriquecida com extrato de cacau, vitamina C e óleo de coco, proporciona lábios lisos, sedosos e nutridos.



15

Iluminador Líquido, da Payot