Veja quais são as causas da saburra lingual e como prevenir

A saburra lingual pode ser um sinal de que algo não vai bem na sua higiene oral Crédito: Imagem: Jihan Nafiaa Zahri | Shutterstock

Você já notou uma camada esbranquiçada na sua língua ao acordar? Esse fenômeno, conhecido como saburra lingual, é mais comum do que parece e pode impactar a saúde bucal de maneiras que você nem imagina. Isso porque, embora muitas vezes inofensiva, a saburra pode ser um sinal de que algo não vai bem na sua higiene oral. Para prevenir a condição, entender suas causas é essencial.

Por isso, a seguir, a Dra. Fabiana Cavallini Magalhães, da Clínica Omint Odonto e Estética, esclarece os principais fatores relacionados à saburra lingual e como preveni-la. Veja!

Causas da saburra lingual

De acordo com a Dra. Fabiana Cavallini Magalhães, a saburra lingual é uma condição relacionada ao acúmulo de placa bacteriana. Ela é formada por restos de comida misturados à saliva que se acumulam na superfície da língua quando não é realizada a higiene adequada.

“A presença de resíduos alimentares na cavidade oral cria um ambiente ideal para a proliferação de bactérias, podendo resultar em cáries ou até mesmo periodontite”, explica a especialista. O problema pode se agravar ainda mais, pois a placa bacteriana pode se transformar em tártaro, uma camada endurecida de sujeira que se acumula nos dentes e só pode ser removida em consultório odontológico.

Escovar bem os dentes é essencial para evitar o embranquecimento da língua Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Dicas para evitar o embranquecimento da língua

Para evitar o embranquecimento da língua de maneira simples e econômica, bons hábitos são essenciais. “ Escovar os dentes após as refeições é fundamental, mas não podemos nos esquecer da limpeza da língua para uma higiene completa”, destaca a Dra. Fabiana Cavallini Magalhães.

A especialista ressalta a variedade de raspadores de língua disponíveis no mercado. “O modelo de cobre é o mais recomendado devido às suas propriedades antibacterianas, higiênicas e duráveis”. É importante lembrar que, como a escova de dentes, o raspador é um item pessoal de higiene e não deve ser compartilhado.

O movimento de raspagem deve ser realizado do fundo até a ponta da língua, repetindo algumas vezes, e depois enxaguando com água. Essa etapa pode ser feita por último, após usar o fio dental e escovar os dentes.