Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Se cuida

Veja os benefícios dos animais para a saúde mental

Os pets também são grandes aliados contra ansiedade, depressão e outros transtornos emocionais
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

23 jan 2025 às 17:01

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 17:01

Os animais são aliados poderosos para a saúde física e emocional dos tutores (Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock)
Os animais são aliados poderosos para a saúde física e emocional dos tutores Crédito: Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock
O primeiro mês do ano é simbolicamente associado à renovação, novos projetos e reflexões. Alinhada a esse simbolismo, a campanha “Janeiro Branco”, criada em 2014 pelo psicólogo mineiro Leonardo Abrahão, incentiva as pessoas a darem prioridade à saúde mental.
Em 2025, o projeto traz como tema “O que fazer pela saúde mental agora e sempre?”, com foco em engajar famílias, empresas e instituições a realizarem ações concretas. Mas de que forma isso pode ser colocado em prática? Manter uma alimentação equilibrada, dormir bem e praticar exercícios físicos são alguns dos primeiros passos. No entanto, outro ponto também tem apresentado resultados positivos: o convívio com animais.
“Os animais trazem alegria ao dia a dia, fortalecem vínculos e são aliados poderosos na luta contra a ansiedade, depressão e outros transtornos emocionais”, explica Priscila de Oliveira Barbosa, professora do curso de Medicina Veterinária na Universidade Guarulhos (UNG).

Importância dos pets para a saúde mental

Estudos reforçam a relação positiva entre humanos e animais. Uma pesquisa do Human Animal Bond Research Institute (HABRI), nos Estados Unidos, revelou que 74% dos tutores de pets notaram melhorias significativas na saúde mental. “Esse impacto ocorre devido à ativação do sistema límbico no cérebro humano, onde libera endorfinas, promovendo sensação de tranquilidade e bem-estar”, explica Priscila de Oliveira Barbosa.
Ela ressalta ainda que os benefícios não se limitam a cães e gatos. “Coelhos, aves, porquinhos-da-índia e outros animais também desempenham papel essencial no cotidiano de seus tutores, trazendo conforto emocional”, acrescenta.
A terapia assistida com animais promove melhorias físicas, emocionais e cognitivas aos pacientes (Imagem: AnnGaysorn | Shutterstock)
A terapia assistida com animais promove melhorias físicas, emocionais e cognitivas aos pacientes Crédito: Imagem: AnnGaysorn | Shutterstock

Papel dos animais no equilíbrio emocional e terapia assistida

Alessandra Cássia Ribeiro Chrisostomo, professora do curso de Psicologia da UNG, destaca que o vínculo entre humanos e animais é fundamental para o desenvolvimento de uma vida mais equilibrada. “Os animais ajudam a superar momentos difíceis, oferecendo afeto e amor incondicional, essenciais para o bem-estar biopsicossocial”, afirma.
A especialista também cita os resultados positivos da Terapia Assistida por Animais (TAA), aplicada em hospitais e clínicas. “Essas terapias comprovam como os bichinhos podem promover melhorias físicas, emocionais e cognitivas em pacientes, reforçando a importância da convivência com eles no dia a dia”, conclui.
Por Cristiane Pappi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados