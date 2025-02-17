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Veja como a qualidade do sono afeta o emagrecimento

Dormir mal desregula a produção de hormônios essenciais para o equilíbrio do organismo

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 12:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

17 fev 2025 às 12:59
Dormir bem é importante para o controle do peso (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Dormir bem é importante para o controle do peso Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Dormir bem é essencial para a saúde física e mental. Durante o sono, o corpo realiza processos fundamentais, como a reparação dos tecidos e a liberação de hormônios essenciais para o equilíbrio do organismo. A falta de descanso adequado pode levar ao cansaço excessivo, a dificuldades de concentração e até mesmo a problemas emocionais, como ansiedade e depressão.
Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 72% dos brasileiros têm problemas de sono, como insônia e apneia. No entanto, conforme a endocrinologista Dra. Nathalia Ferreira, muitos não sabem que, além de causar alterações de humor e falta de disposição, dormir poucas horas por noite também afeta o metabolismo e pode levar ao ganho de peso.
“Isso acontece, pois dormir mal desregula a produção de hormônios essenciais para o equilíbrio do organismo. Durante o sono, nosso corpo produz melatonina, um hormônio que regula o ciclo circadiano e influencia a recuperação celular. Com a privação do sono, há uma redução dessa produção, o que dificulta o descanso adequado e compromete as funções metabólicas”, explica.
Outro hormônio afetado é a grelina, responsável pela sensação de fome. “A privação do sono eleva a produção de grelina e reduz a leptina, hormônio da saciedade, fazendo com que a pessoa sinta mais fome e tenha maior tendência a ingerir alimentos calóricos”, acrescenta.
Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock)
Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono Crédito: Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock

Melhorando a qualidade do sono

Para contornar esses efeitos negativos, a Dra. Nathalia Ferreira recomenda algumas estratégias para melhorar a qualidade do sono. “Criar uma rotina regular de sono, evitar o uso de telas antes de dormir, manter um ambiente escuro e silencioso e reduzir o consumo de cafeína no período da noite são medidas fundamentais para garantir um descanso reparador”, explica. 
Outro ponto importante é o cuidado com a alimentação. “Evitar refeições pesadas antes de dormir e priorizar alimentos ricos em triptofano, como banana e aveia, pode contribuir para a produção de melatonina e melhorar a qualidade do sono. Além disso, praticar atividades físicas regularmente também auxilia no equilíbrio hormonal e melhora a disposição ao longo do dia”, diz a endocrinologista.

Pilares da saúde

Diante desse cenário, dormir bem não é apenas uma questão de descanso, mas um fator determinante para a saúde no geral, já que ajustes na rotina podem ajudar a manter o peso equilibrado e prevenir doenças associadas ao sedentarismo e ao desequilíbrio hormonal. “O sono é um dos pilares da nossa saúde, por isso merece tanta atenção quanto a alimentação e a atividade física”, conclui a Dra. Nathalia Ferreira.
Por Vitor Tavares

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