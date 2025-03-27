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Se cuida

Veja a importância do nutricionista para a saúde e o bem-estar

Orientações de profissionais da nutrição são necessárias para ajudar na prevenção de doenças

Publicado em 27 de Março de 2025 às 16:37

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

27 mar 2025 às 16:37
O nutricionista ajuda a manter a alimentação saudável, auxiliando na prevenção de doenças (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
O nutricionista ajuda a manter a alimentação saudável, auxiliando na prevenção de doenças Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Discutir nutrição não se resume apenas a falar sobre dietas e emagrecimento, mas também compreender como escolhas alimentares afetam diretamente a saúde física e mental. Em um mundo em que a busca por bem-estar é cada vez mais intensa, a alimentação desempenha um papel crucial na promoção de uma vida saudável.
O nutricionista é o profissional essencial para oferecer essa orientação, auxiliando na adoção de hábitos saudáveis e na prevenção de doenças. “O nutricionista oferece orientação baseada em evidências científicas, promovendo práticas seguras e ensinando a analisar rótulos de alimentos para que os consumidores façam escolhas mais conscientes”, explica Rochele da Silva Boneti, professora de nutrição da FADERGS.
O conhecimento sobre a alimentação é de extrema importância para a saúde . “A educação nutricional é uma ferramenta poderosa para transformar hábitos alimentares e prevenir doenças, o que faz com que a presença desse profissional seja essencial em diversas esferas da saúde”, afirma.

Nutrição ajuda a reduzir o risco de doenças

A nutrição adequada é um dos pilares mais importantes para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes , hipertensão, obesidade e doenças cardiovasculares. “Adotar práticas saudáveis e equilibradas no dia a dia, com uma alimentação rica em nutrientes e pobre em substâncias prejudiciais, pode reduzir significativamente o risco de desenvolvimento dessas doenças”, ressalta Rochele da Silva Boneti.
A escolha de alimentos saudáveis fortalece o sistema imunológico e contribui para o bom funcionamento do corpo, prevenindo complicações de saúde no futuro.
Dietas, sem o acompanhamento de um nutricionista, podem colocar a saúde em risco (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)
Dietas, sem o acompanhamento de um nutricionista, podem colocar a saúde em risco Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

Perigos das dietas restritivas

Os mitos que circulam em torno da nutrição podem prejudicar a adoção de hábitos saudáveis. O compartilhamento nas redes sociais de dietas milagrosas e promessas de emagrecimento rápido sem auxílio de um profissional são práticas que confundem a população.
Além disso, Rochele da Silva Boneti alerta sobre as dietas restritivas , que muitas vezes são mal interpretadas e seguidas sem orientação profissional. “Dietas extremamente restritivas podem levar a deficiências nutricionais e prejudicar a saúde, em vez de promovê-la”, alerta.

Impacto na saúde mental e equilíbrio emocional

Uma alimentação equilibrada tem impacto direto na saúde mental e emocional . Nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e ácidos graxos, são importantes no funcionamento do cérebro e na regulação do humor.
Uma dieta rica em alimentos frescos e naturais pode melhorar a disposição, reduzir os sintomas de ansiedade e depressão e promover uma sensação geral de bem-estar. “Quando nos alimentamos corretamente, estamos cuidando do corpo e da mente”, afirma a nutricionista, destacando a conexão entre a alimentação e o equilíbrio emocional.
Por Carol Passos

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