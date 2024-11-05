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Veja a importância do consumo de leite para a saúde

Fonte de nutrientes importantes, a bebida contribui para o bem-estar de pessoas de todas as idades

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 07:35

Portal Edicase

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Publicado em 

05 nov 2024 às 07:35
O leite é uma excelente fonte de nutrientes essenciais para a saúde (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock)
O leite é uma excelente fonte de nutrientes essenciais para a saúde (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock) Crédito:
O leite é uma excelente fonte de nutrientes essenciais que contribuem para a saúde de pessoas de todas as idades. Segundo Alessandro Mascarenhas, nutricionista e docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, incluir a bebida em uma dieta balanceada pode proporcionar uma série de benefícios, desde o fortalecimento ósseo até a melhora no funcionamento do sistema imunológico.
“Uma das principais vantagens do leite é seu alto teor de cálcio e vitamina D, fundamentais para o desenvolvimento e a manutenção de ossos e dentes. A ingestão adequada de cálcio ao longo da vida pode ajudar a prevenir doenças como a osteoporose, especialmente em mulheres após a menopausa”, afirma. 
O leite contém também proteínas de alta qualidade, necessárias para a reparação e o crescimento muscular. Ele também oferece uma boa quantidade de outros nutrientes, como potássio, fósforo, vitaminas A e B12, que desempenham papéis essenciais no metabolismo e na saúde cardiovascular.

Benefícios do leite em cada etapa da vida

De acordo com Alessandro Mascarenhas, o leite pode ser benéfico para pessoas de todas as idades, desde crianças em fase de crescimento até adultos e idosos. “Para crianças e adolescentes, a bebida contribui diretamente para o crescimento e desenvolvimento ósseo. Para adultos, ele mantém a densidade óssea e ajuda no controle da pressão arterial, devido ao seu teor de potássio. Já os idosos se beneficiam de sua capacidade de manter a saúde dos ossos, evitando fraturas”, explica.
O leite deve ser consumido em uma dieta variada e com alimentos nutritivos (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
O leite deve ser consumido em uma dieta variada e com alimentos nutritivos (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) Crédito:

Como incluir o leite na dieta?

O especialista recomenda que o leite seja consumido em quantidades moderadas e em uma dieta variada, com outros alimentos nutritivos. “[…] Além disso, o leite pode ser incorporado de diversas formas, como em vitaminas, shakes proteicos ou até mesmo no preparo de receitas, como sopas e purês”, sugere. 
Para aqueles que possuem intolerância à lactose, há alternativas, como o leite sem lactose ou leites vegetais fortificados com cálcio e vitamina D. Essas opções ainda proporcionam alguns dos benefícios nutricionais do leite tradicional, mas sem os desconfortos digestivos.
“Incluir o leite na dieta é uma escolha inteligente para quem busca uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes. Se consumido com moderação e dentro de um contexto de dieta saudável, o leite pode ser um aliado importante para a saúde de ossos, músculos e o sistema cardiovascular”, finaliza o docente. 
Por Nicholas Montini Pereira

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