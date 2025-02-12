Veja a importância da vitamina D para crianças e bebês

A vitamina D é essencial para a saúde das crianças Crédito: Imagem: VectorMine | Shutterstock

Quando falamos em proteger a criança e o bebê, diversos fatores podem nos ajudar a cuidar da saúde e bem-estar dos nossos pequenos. A alimentação tem forte influência no crescimento, na imunização e na qualidade de vida da criança.

As vitaminas são fundamentais, sobretudo a vitamina D, que tem papel principal na produção e manutenção do cálcio na estrutura óssea. Ela é produzida naturalmente pelo organismo, desde que sua pele seja exposta ao sol, cujos raios ultravioletas transformam o caroteno existente no corpo em vitamina D.

Fontes de vitamina D

É essencial que o bebê e a criança tomem sol diariamente para evitar a carência da vitamina – mas não pode ser nos horários de pico, devido à alta incidência dos raios infravermelhos. Minha recomendação é que os banhos de sol sejam realizados até 10 horas da manhã e/ou após as 16 horas da tarde. Alguns alimentos também possuem Vitamina D, como peixes (atum, salmão, cavala, enguia), óleo de fígado de bacalhau, cereais secos, fígado bovino, ovos, entre outros.

A carência de vitamina D pode causar diminuição do crescimento nas crianças Crédito: Imagem: Africa Studio | Shutterstock

Consequências da carência de vitamina

A carência desta vitamina pode afetar na saúde dos baixinhos. Algumas doenças estão relacionadas diretamente com esta deficiência, em especial o raquitismo, que se caracteriza pela presença de ossos dolorosos, fragilidade muscular, diminuição do crescimento, maior tendência a lesões ósseas, deformações esqueléticas, entre outras consequências que prejudicam a saúde da criança.

Bebês precisam complementar vitamina D

A vitamina D é a única cuja complementação se faz necessária para bebês, uma vez que o leite materno, assim como outros alimentos ofertados aos pequenos no primeiro ano de vida, não contém as quantidades necessárias ao seu organismo, devido à sua fase de grande crescimento (um bebê ganha, em média, quase 250% de sua massa corpórea no primeiro ano).

Sendo assim, não se esqueça de oferecer alimentos ricos em Vitamina D e banhos de sol ao seu filho, respeitando os horários indicados. Caso tenha alguma dúvida referente ao tema, converse com o pediatra da criança. Ele é o profissional mais indicado para saná-la.

Por Dr. Sylvio Renan Monteiro de Barros