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Mais nutrientes

Veja 4 dicas para colocar mais cores em suas refeições

Veja como uma alimentação variada favorece o funcionamento adequado do organismo

Publicado em 05 de Maio de 2024 às 08:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

05 mai 2024 às 08:00
Imagem Edicase Brasil
Uma dieta colorida é essencial para a saúde, pois fornecem uma ampla gama de nutrientes essenciais  Crédito: Spotmatik Ltd | Shutterstock
As refeições coloridas não apenas despertam o apetite visualmente, mas também desempenham um papel fundamental na manutenção de uma saúde. Isso porque as cores de frutas, vegetais e outros alimentos naturais também indicam a presença de diferentes nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e antioxidantes. Não à toa, a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de cinco porções diárias de frutas e vegetais para prevenir doenças crônicas e promover uma melhor saúde geral.
De acordo com dados do Covitel de 2023, menos da metade da população brasileira (45,5%) consome verduras e legumes cinco vezes ou mais por semana. Apesar de um aumento de 15,2% entre 2022 e 2023 após uma queda durante a pandemia, o consumo permanece abaixo do ideal no país. A população com 65 anos ou mais tem o maior índice de consumo adequado (45,5%), contrastando com apenas 39,2% dos jovens de 18 a 24 anos.
Para Caroline Medeiros, nutricionista do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), consumir uma variedade de cores significa obter uma ampla gama de nutrientes. “Os nutrientes, encontrados em plantas, desempenham um papel crucial na digestão e na eliminação de toxinas do corpo”, explica.
Por isso, a seguir, confira 4 dicas para colocar mais cores em suas refeições!

1. Café da manhã

Uma forma prática de incorporar mais cores na dieta é começar pelo café da manhã. Adicionar frutas como bananas, morangos ou mirtilos aos cereais, iogurtes ou panquecas pode enriquecer a primeira refeição do dia com uma explosão de nutrientes e sabores.
Imagem Edicase Brasil
No almoço e no jantar, as saladas são uma ótima opção  Crédito: Kateryna Onyshchuk | Shutterstock

2. Almoço e jantar coloridos

Para o almoço e jantar, as saladas são uma excelente maneira de combinar várias cores e nutrientes em uma única refeição. Experimente misturar diferentes tipos de vegetais, como tomates, abobrinhas e pimentões, com folhas verdes para criar pratos tanto nutritivos quanto atraentes.

3. Lanches saudáveis

Nos lanches, opte por frutas secas e nozes, ou vegetais cortados como cenouras e pepinos. Esses snacks são não só convenientes e fáceis de preparar, mas também adicionam uma variedade de vitaminas e minerais essenciais à dieta diária.

4. Educando crianças

Envolver as crianças na escolha e preparação de alimentos coloridos pode ajudá-las a desenvolver hábitos alimentares saudáveis desde cedo. Ensiná-las sobre como cada cor de alimento beneficia o corpo pode incentivá-las a fazer escolhas alimentares inteligentes por conta própria.
Adotar um prato mais colorido é uma abordagem simples e eficaz para melhorar a qualidade da alimentação e, por extensão, a saúde geral. Aumentar a ingestão de frutas e vegetais de diferentes cores não só ajuda a garantir uma ampla gama de nutrientes essenciais, mas também pode ser uma jornada culinária divertida e deliciosa.

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