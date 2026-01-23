Se cuida

Terapia ocupacional: 7 benefícios para a saúde e o bem-estar

Interesse pelo atendimento tem crescido tanto no SUS quanto na saúde suplementar devido ao impacto direto na vida dos pacientes

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 12:31

A terapia ocupacional é fundamental por atuar de forma personalizada e devolver a autonomia aos pacientes Crédito: Imagem: koldo_studio | Shutterstock

A terapia ocupacional tem papel crescente na rede pública de saúde no Brasil. Segundo dados do Sistema Único de Saúde (SUS), serviços de reabilitação integrados — incluindo terapia ocupacional — somaram mais de 12 mil atendimentos apenas em um dos principais centros hospitalares públicos em 2022, com a área contribuindo para a recuperação funcional de pacientes internados e ambulatoriais.

Apesar dos desafios de estrutura e disponibilidade, a procura por terapia ocupacional tem crescido tanto no SUS quanto na saúde suplementar, impulsionada pela maior conscientização sobre seu impacto direto na qualidade de vida dos pacientes.

Segundo o Dr. João Grangeiro, diretor médico da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR), a terapia ocupacional é fundamental por atuar de forma personalizada e devolver autonomia, funcionalidade e dignidade às pessoas em processo de reabilitação, permitindo a retomada de atividades essenciais do dia a dia e a participação ativa na sociedade.

A seguir, o especialista destaca 7 dos principais benefícios da prática. Confira!

1. Promoção da autonomia e independência

Auxilia o paciente a executar atividades de vida diária básicas e instrumentais, como se alimentar, se vestir, cuidar da casa e trabalhar, fortalecendo a capacidade de tomada de decisões no cotidiano.

2. Melhora da coordenação motora nas ocupações diárias

Estimula movimentos finos e amplos, fundamentais para o desempenho eficiente das ocupações, sejam elas pessoais, domésticas, escolares ou profissionais.

3. Estímulo cognitivo para a rotina e organização funcional

Trabalha memória, atenção, planejamento e organização , contribuindo para uma rotina mais estruturada, especialmente em casos neurológicos e no processo de envelhecimento.

A terapia ocupacional propõe mudanças na rotina que favorecem a autonomia e a segurança Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

4. Adaptação de ambientes para maior independência

Avalia e propõe mudanças em casa, na escola ou no trabalho, favorecendo a autonomia, a segurança e a continuidade das atividades de vida diária com menor risco.

5. Participação social e reinserção profissional

Promove o pertencimento e a participação ativa do indivíduo em contextos sociais, familiares, escolares e no mercado de trabalho, respeitando suas capacidades e interesses.

6. Fortalecimento da autoestima e do senso de pertencimento

A retomada das ocupações significativas reforça a confiança, o bem-estar emocional e a percepção de utilidade social do paciente.

7. Mais qualidade de vida a longo prazo

O foco da terapia ocupacional é garantir uma vida mais ativa, funcional e independente , com maior autonomia, participação e equilíbrio entre rotina, saúde e ocupações.

Por Júlia Vianna

